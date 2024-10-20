https://ria.ru/20241020/minoborony-1978939244.html

Более одного миллиона военных связистов участвовали в сражениях ВОВ

Более одного миллиона военных связистов участвовали в сражениях ВОВ - РИА Новости, 20.10.2024

Более одного миллиона военных связистов участвовали в сражениях ВОВ

Более 1 миллиона военных связистов участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, заявили в Минобороны РФ по случаю Дня военного связиста и 105-летия со... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T03:06

2024-10-20T03:06

2024-10-20T03:06

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона военных связистов участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, заявили в Минобороны РФ по случаю Дня военного связиста и 105-летия со дня образования войск связи. День военного связиста отмечается в России 20 октября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". "Более миллиона военных связистов участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, обеспечивали устойчивую связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые части, передавали на места боевые приказы командования", - говорится в сообщении Минобороны в его Telegram-канале. Также ведомство запускает мультимедийный раздел "Всегда на связи", посвященный Дню военного связиста и 105-летию со дня образования войск связи. Раздел, как указано, создан на основе уникальных документов из фондов Центрального архива МО и посвящен героическим подвигам воинов-связистов в годы Великой Отечественной войны. "Оказывая упорное сопротивление гитлеровцам, воины-связисты совершили огромное множество ярчайших подвигов, которые по достоинству оценены Родиной: 304 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 – полных кавалеров ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи названы в честь освобожденных ими городов", - говорится на странице этого раздела. В разделе опубликованы выписки из журналов боевых действий и исторических формуляров воинских частей войск связи, наградные листы, документы из личного дела маршала войск связи Ивана Пересыпкина, служебная переписка, донесения, приказы и распоряжения военной поры.

https://ria.ru/20241019/svyazist-1978851847.html

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