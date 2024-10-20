https://ria.ru/20241020/mchs-1978973851.html

Пожар во Владимирской области на производстве дверей локализовали

Пожар во Владимирской области на производстве дверей локализовали - РИА Новости, 20.10.2024

Пожар во Владимирской области на производстве дверей локализовали

Пожар во Владимирской области, где горит производство дверей, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:27

2024-10-20T12:27

2024-10-20T12:33

происшествия

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пожар во Владимирской области, где горит производство дверей, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось о том, что производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в посёлке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет."Пожар во Владимирской области локализован. К тушению привлечены 41 человек и 11 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241020/pozhar-1978937278.html

владимирская область

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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)