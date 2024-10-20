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Пожар во Владимирской области на производстве дверей локализовали - РИА Новости, 20.10.2024
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12:27 20.10.2024 (обновлено: 12:33 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/mchs-1978973851.html
Пожар во Владимирской области на производстве дверей локализовали
Пожар во Владимирской области на производстве дверей локализовали - РИА Новости, 20.10.2024
Пожар во Владимирской области на производстве дверей локализовали
Пожар во Владимирской области, где горит производство дверей, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:27
2024-10-20T12:33
происшествия
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пожар во Владимирской области, где горит производство дверей, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось о том, что производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в посёлке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет."Пожар во Владимирской области локализован. К тушению привлечены 41 человек и 11 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар во Владимирской области на производстве дверей локализовали

МЧС: пожар во Владимирской области, где горит производство дверей, локализован

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пожар во Владимирской области, где горит производство дверей, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось о том, что производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в посёлке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет.
"Пожар во Владимирской области локализован. К тушению привлечены 41 человек и 11 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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