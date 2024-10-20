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На месте обрушения в доме в Кирсанове нашли тело пятого погибшего
На месте обрушения в доме в Кирсанове нашли тело пятого погибшего - РИА Новости, 20.10.2024
На месте обрушения в доме в Кирсанове нашли тело пятого погибшего
Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:58
2024-10-20T09:58
2024-10-20T10:05
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамбовская область
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В ходе разбора завалов на месте обрушения в Кирсанове спасателями обнаружено тело пятого погибшего", - говорится в сообщении.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром в субботу о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Сообщалось, что, предварительно, в результате произошедшего четыре человека погибли, девять пострадали. По поручению губернатора, в Кирсанове введён режим ЧС.
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тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тамбовская область
На месте обрушения в доме в Кирсанове нашли тело пятого погибшего
При разборе завалов после взрыва газа в Кирсанове нашли тело пятого погибшего