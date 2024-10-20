https://ria.ru/20241020/mchs-1978957613.html

На месте обрушения в доме в Кирсанове нашли тело пятого погибшего

На месте обрушения в доме в Кирсанове нашли тело пятого погибшего - РИА Новости, 20.10.2024

На месте обрушения в доме в Кирсанове нашли тело пятого погибшего

Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:58

2024-10-20T09:58

2024-10-20T10:05

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тамбовская область

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В ходе разбора завалов на месте обрушения в Кирсанове спасателями обнаружено тело пятого погибшего", - говорится в сообщении.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром в субботу о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Сообщалось, что, предварительно, в результате произошедшего четыре человека погибли, девять пострадали. По поручению губернатора, в Кирсанове введён режим ЧС.

https://ria.ru/20241019/vzryv-1978878941.html

тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область