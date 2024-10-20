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Мантуров рассказал о расчетах между Индонезией и Россией - РИА Новости, 20.10.2024
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14:26 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/manturov-1978984044.html
Мантуров рассказал о расчетах между Индонезией и Россией
Мантуров рассказал о расчетах между Индонезией и Россией - РИА Новости, 20.10.2024
Мантуров рассказал о расчетах между Индонезией и Россией
Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:26
2024-10-20T14:26
экономика
россия
индонезия
денис мантуров
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ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное взаимодействие, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Могу сказать, что уже 50% платежей осуществляется вне долларов и евро, но при этом договорились о том, что центральные банки должны возобновить более тесные взаимодействия для того, чтобы расширить форматы и формы оплат, включая валюты дружественных стран, ну и, собственно, пара рубль и индонезийская рупия", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил журналистам, что объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года.
https://ria.ru/20241020/manturov-1978964888.html
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экономика, россия, индонезия, денис мантуров
Экономика, Россия, Индонезия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о расчетах между Индонезией и Россией

Мантуров: половина расчетов с Индонезией происходит без долларов и евро

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Денис Мантуров
 Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Половина расчетов между Индонезией и Россией производится вне долларов и евро, кроме того, центральные банки стран планируют возобновить более тесное взаимодействие, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Могу сказать, что уже 50% платежей осуществляется вне долларов и евро, но при этом договорились о том, что центральные банки должны возобновить более тесные взаимодействия для того, чтобы расширить форматы и формы оплат, включая валюты дружественных стран, ну и, собственно, пара рубль и индонезийская рупия", — сказал он.
Ранее Мантуров сообщил журналистам, что объем торговли между Россией и Индонезией по итогам текущего года ожидается не меньше показателя прошлого года.
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ЭкономикаРоссияИндонезияДенис Мантуров
 
 
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