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Мантурова встретили овациями в парламенте Индонезии
Мантурова встретили овациями в парламенте Индонезии - РИА Новости, 20.10.2024
Мантурова встретили овациями в парламенте Индонезии
Первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова встретили овациями и криками "ура" в парламенте Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:50
2024-10-20T10:50
2024-10-20T11:18
в мире
индонезия
денис мантуров
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова встретили овациями и криками "ура" в парламенте Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. Мантуров возглавил российскую делегации на церемонию инаугурации нового президента Индонезии Прабово Субианто. После того, как Прабово объявил Мантурова как одного из почетных гостей мероприятия, в зале индонезийского парламента раздались громкие овации и крики "ура". В своей речи после инаугурации президент Индонезии заявил, что намерен дружить со всеми странами и противостоять колониальным практикам.
https://ria.ru/20240731/putin-1963221621.html
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Овации вице-премьеру РФ Денису Мантурову на церемонии инаугурации президента Индонезии Субианто
Президент Индонезии Субианто, инаугурация которого прошла в Джакарте, заявил, что страна хочет быть другом для всех стран мира, а также поддерживать антиколониальные принципы.
Российскую делегацию и ее главу, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, на церемонии встретили овациями и приветственными «ура».
2024-10-20T10:50
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PT0M07S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, денис мантуров, прабово субианто
В мире, Индонезия, Денис Мантуров, Прабово Субианто
Мантурова встретили овациями в парламенте Индонезии
Мантурова встретили овациями и криками "ура" в парламенте Индонезии