https://ria.ru/20241020/manturov-1978964888.html

Мантурова встретили овациями в парламенте Индонезии

Мантурова встретили овациями в парламенте Индонезии - РИА Новости, 20.10.2024

Мантурова встретили овациями в парламенте Индонезии

Первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова встретили овациями и криками "ура" в парламенте Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:50

2024-10-20T10:50

2024-10-20T11:18

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индонезия

денис мантуров

прабово субианто

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ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова встретили овациями и криками "ура" в парламенте Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. Мантуров возглавил российскую делегации на церемонию инаугурации нового президента Индонезии Прабово Субианто. После того, как Прабово объявил Мантурова как одного из почетных гостей мероприятия, в зале индонезийского парламента раздались громкие овации и крики "ура". В своей речи после инаугурации президент Индонезии заявил, что намерен дружить со всеми странами и противостоять колониальным практикам.

https://ria.ru/20240731/putin-1963221621.html

индонезия

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Овации вице-премьеру РФ Денису Мантурову на церемонии инаугурации президента Индонезии Субианто Президент Индонезии Субианто, инаугурация которого прошла в Джакарте, заявил, что страна хочет быть другом для всех стран мира, а также поддерживать антиколониальные принципы. Российскую делегацию и ее главу, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, на церемонии встретили овациями и приветственными «ура». 2024-10-20T10:50 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индонезия, денис мантуров, прабово субианто