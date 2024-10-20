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Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов - РИА Новости, 20.10.2024
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11:22 20.10.2024 (обновлено: 11:34 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/makron-1978966953.html
Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов
Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов - РИА Новости, 20.10.2024
Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов
Рекордные 78% жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает газета Journal du dimanche со ссылкой на опрос компании Ifop,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:22
2024-10-20T11:34
в мире
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рекордные 78% жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает газета Journal du dimanche со ссылкой на опрос компании Ifop, проведенный для издания. "Президента Франции не одобряют 78% опрошенных, рейтинг одобрения президента среди французов никогда не был столь низок", - пишет издание. Отмечается, что рейтинг премьер-министра Франции Мишеля Барнье также снижается, однако пока его работу не одобряют 60% французов. Глава Ifop Фредерик Даби заявил изданию, что удивлен скоростью, с которой Макрон теряет доверие сограждан, отметив, что с мая этого года рейтинг президента Франции упал на 9%. Опрос проводился с 9 по 17 октября онлайн и по телефону среди 2008 французов возрастом 18 лет и старше, погрешность составляет 1-1,4 процентных пункта.
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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов

Journal du dimanche: рекордные 78% французов недовольны президентом Макроном

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рекордные 78% жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает газета Journal du dimanche со ссылкой на опрос компании Ifop, проведенный для издания.
"Президента Франции не одобряют 78% опрошенных, рейтинг одобрения президента среди французов никогда не был столь низок", - пишет издание.
Отмечается, что рейтинг премьер-министра Франции Мишеля Барнье также снижается, однако пока его работу не одобряют 60% французов.
Глава Ifop Фредерик Даби заявил изданию, что удивлен скоростью, с которой Макрон теряет доверие сограждан, отметив, что с мая этого года рейтинг президента Франции упал на 9%.
Опрос проводился с 9 по 17 октября онлайн и по телефону среди 2008 французов возрастом 18 лет и старше, погрешность составляет 1-1,4 процентных пункта.
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