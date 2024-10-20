https://ria.ru/20241020/makron-1978966953.html
Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов
Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов - РИА Новости, 20.10.2024
Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов
Рекордные 78% жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает газета Journal du dimanche со ссылкой на опрос компании Ifop,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:22
2024-10-20T11:22
2024-10-20T11:34
в мире
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_1b3890e8e43dd0cd8bf9a830f4cae6d9.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рекордные 78% жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает газета Journal du dimanche со ссылкой на опрос компании Ifop, проведенный для издания. "Президента Франции не одобряют 78% опрошенных, рейтинг одобрения президента среди французов никогда не был столь низок", - пишет издание. Отмечается, что рейтинг премьер-министра Франции Мишеля Барнье также снижается, однако пока его работу не одобряют 60% французов. Глава Ifop Фредерик Даби заявил изданию, что удивлен скоростью, с которой Макрон теряет доверие сограждан, отметив, что с мая этого года рейтинг президента Франции упал на 9%. Опрос проводился с 9 по 17 октября онлайн и по телефону среди 2008 французов возрастом 18 лет и старше, погрешность составляет 1-1,4 процентных пункта.
https://ria.ru/20240917/makron-1973284727.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_461:0:3190:2047_1920x0_80_0_0_20057222416b151462f192d14ea93561.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов
Journal du dimanche: рекордные 78% французов недовольны президентом Макроном