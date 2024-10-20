https://ria.ru/20241020/makron-1978966953.html

Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов

Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов - РИА Новости, 20.10.2024

Опрос выявил рекордное число недовольных Макроном французов

Рекордные 78% жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает газета Journal du dimanche со ссылкой на опрос компании Ifop,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:22

2024-10-20T11:22

2024-10-20T11:34

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рекордные 78% жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает газета Journal du dimanche со ссылкой на опрос компании Ifop, проведенный для издания. "Президента Франции не одобряют 78% опрошенных, рейтинг одобрения президента среди французов никогда не был столь низок", - пишет издание. Отмечается, что рейтинг премьер-министра Франции Мишеля Барнье также снижается, однако пока его работу не одобряют 60% французов. Глава Ifop Фредерик Даби заявил изданию, что удивлен скоростью, с которой Макрон теряет доверие сограждан, отметив, что с мая этого года рейтинг президента Франции упал на 9%. Опрос проводился с 9 по 17 октября онлайн и по телефону среди 2008 французов возрастом 18 лет и старше, погрешность составляет 1-1,4 процентных пункта.

https://ria.ru/20240917/makron-1973284727.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье