"Власти скрывают". Кто допустил кровавую трагедию в Лужниках
Болельщики "Спартака": жертв давки в "Лужниках" могло быть больше
© Фото размещено на сайте fanat1k.ruФанаты на трибунах во время матча "Спартак" — "Хаарлем"
© Фото размещено на сайте fanat1k.ru
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Каждый год 20 октября на главном стадионе страны собираются люди в красно-белых шарфах. Но не для того, чтобы поболеть за любимую команду. Сегодня фанаты вспоминают тех, кто так и не вернулся домой после игры "Спартак" — "Хаарлем". О том, что случилось 42 года назад, до сих пор известно не все.
"Один за всех"
Станислав Нарушевич несколько лет назад переехал из Москвы в Краснодарский край, но скорбную дату не пропускает. "Тот день остался в памяти навсегда. Спартаковский лозунг "Один за всех и все за одного" лучше всего объясняет, почему мы продолжаем собираться", — рассказывает он РИА Новости.
В этом году вместе с сыном приехал заранее, чтобы поучаствовать в традиционном Кубке памяти. Сыграет за команду "Старой гвардии" — объединения болельщиков-ветеранов "Спартака". Из них более 40 человек были на игре с "Хаарлемом". В том числе Нарушевич.
Сейчас ему 56. На том матче в 1982-м было 14.
© Фото предоставлено Станиславом НарушевичемПрограмма с матча "Спартак" — "Хаарлем"
© Фото предоставлено Станиславом Нарушевичем
Программа с матча "Спартак" — "Хаарлем"
"Спартак" бился за выход в 1/8 финала Кубка УЕФА. Посмотреть игру московского клуба с голландцами пришли около 15 тысяч человек (вместимость стадиона — 82 тысячи).
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"Все спартаковские болельщики — на трибуне В. Туда я и купил билет заранее. Детей до 16 на вечерние мероприятия не пускали, и мне пришлось искать "папу" среди старших", — вспоминает Нарушевич.
Накануне матча выпал первый снег, к вечеру похолодало до минус десяти. Непогода застала сотрудников стадиона врасплох — крыши у "Лужников" тогда еще не было. Сугробы расчистили, а людей решили рассаживать компактно — в центральных секторах.
Болельщиков, в основном молодежь, распределили по двум трибунам неравномерно: в секторе А — порядка четырех тысяч, С — до 12 тысяч.
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"Кидались снежками в милицию"
Матч начался в 19:00. На 16-й минуте нападающий "Спартака" Эдгар Гесс забил гол. "Люди мерзли и, чтобы как-то взбодриться, кидались снежками в милиционеров", — продолжает Нарушевич. Позже это назовут одной из причин трагедии.
К концу игры, не ожидая изменения счета, зрители потянулись к выходу. Но за 20 секунд до финального свистка Сергей Швецов забил второй мяч в ворота гостей.
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"Я был уже в подтрибунном помещении, когда услышал победные крики. Мы, конечно, рванули обратно. Вернулись без каких-либо проблем", — говорит Нарушевич.
Футбольные болельщики на трибунах "Лужников"
От каждой трибуны к выходам со стадиона вели по две лестницы в разных концах подтрибунного коридора. Станислав спускался по лестнице номер два — той, что у памятника Ленину, ближе к метро. "Людей было много, но я успел выйти спокойно. Позже узнал, что толкучка образовалась на первой лестнице", — объясняет он.
До сих пор до конца не известно, почему возникла давка: свидетельства очевидцев разнятся. Одна из распространенных версий: те, кто выходили, столкнулись с теми, кто решил вернуться после второго гола.
На обледенелых ступеньках болельщики поскальзывались, цепляя друг друга. Тех, кто падал, тут же затаптывала толпа. Металлические перила не выдержали, и люди срывались с большой высоты. А внизу голый бетон.
"Имеются пострадавшие"
Дмитрию Максимову было 15. Он не смог пойти на матч в последний момент. "На игре были мои друзья. О том, что случилось, я узнал в тот же вечер. Многие пострадали на выходе из металлических ворот — сейчас их уже нет. Они были открыты не полностью, почему-то оставили очень узкий проход, — говорит он. — Из-за этого люди выходили медленно. Толпа сбивала с ног тех, кто шел впереди. Мои приятели тогда отделались синяками: вытаскивали друг друга за руки из толкучки".
© Фото предоставлено Станиславом НарушевичемТа самая единственная заметка из газеты, которую дали после трагедии
© Фото предоставлено Станиславом Нарушевичем
Та самая единственная заметка из газеты, которую дали после трагедии
По мнению болельщиков, милиционеры нарочно открыли ворота не до конца — якобы обозлились на снежки.
Власти всячески скрывали масштабы трагедии. На следующий день на последней полосе "Вечерней Москвы" сообщили: "Имеются пострадавшие". Другие издания публиковали репортажи об игре, не упоминая о давке.
Однако слухи по городу разлетелись быстро. "Отец сурово сказал мне: "Все, хватит. Ты на футбол наездился", — добавляет Станислав Нарушевич.
"Могилы завалены шарфами"
По версии следствия, погибли 66 болельщиков. Официальная причина смерти: компрессионная асфиксия (удушье) в результате сдавления грудной клетки и живота.
Однако очевидцы утверждают, что жертв было гораздо больше, до 340 человек.
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"На стадионе, может, было и 66, но ведь многие скончались позже от травм в больницах. Их не учитывают", — уверен Нарушевич.
© Фото предоставлено Станиславом НарушевичемСписок погибших на футболке
© Фото предоставлено Станиславом Нарушевичем
Список погибших на футболке
Согласно материалам уголовного дела, в машинах скорой и больницах не умер ни один из пострадавших. Шестьдесят один человек получил ранения и увечья, в том числе 21 — тяжелые.
Хоронили тоже тихо. "В организации похорон участвовали спартаковские группировки — помогали семьям финансово. Могилы были завалены не только красно-белыми шарфами, но и армейскими, динамовскими", — вспоминает Дмитрий Максимов.
Родители подростков, ставших жертвами давки, собирались у места трагедии каждый год 20 октября. Правда, к сектору их не пускали и люди просто кидали цветы через забор.
Амнистия
Уголовные дела по статье 172 УК РСФСР ("Халатное исполнение служебных полномочий") возбудили против директора "Лужников" Виктора Кокрышева, его заместителя Константина Лыжина и коменданта арены Юрия Панчихина. Приговорили к трем годам тюрьмы каждого.
© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанкВид на центральный стадион имени В. И. Ленина "Лужники"
Вид на центральный стадион имени В. И. Ленина "Лужники"
Отдельно рассматривалось дело командира подразделения милиции Семена Корягина, обеспечивающего охрану общественного порядка на трибуне С, тоже пострадавшего в давке. К ответственности так и не привлекли.
Вскоре объявили амнистию в связи с 60‑летием образования СССР. Кокрышев и Лыжин вышли на свободу. Панчихину срок сократили наполовину, отправив на принудительные работы.
"Не могут дойти до памятника"
В прессе заговорили о лужниковской трагедии только в 1989 году. Первый материал опубликовала газета "Советский спорт".
А в 1992-м, к десятилетию событий, у западных трибун "Лужников" установили памятник "Погибшим на стадионах мира". Тогда же возникла традиция ежегодного возложения цветов. Правда, людей приходит все меньше.
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"Родственники погибших уже в преклонном возрасте и просто не могут дойти до памятника. Хотя бы раз в год мы их навещаем, передаем финансовую помощь", — отмечает заместитель председателя совета благотворительного фонда "Красно-белые сердца" Антон Володин.
© Фото предоставлено Станиславом НарушевичемСтанислав продолжает посещать матчи только на трибуне B — фанатской
© Фото предоставлено Станиславом Нарушевичем
Станислав продолжает посещать матчи только на трибуне B — фанатской
Турниры памяти проводят с 2007-го. Тогда ветераны "Спартака" и "Хаарлема" встретились в товарищеском матче, приуроченном к 25-летию со дня трагедии. В этом году неравнодушные болельщики собрались уже в 18-й раз.
"Я осознаю, как мне повезло. Значит, не имею права забывать о том, что случилось, и должен передать память молодым", — говорит Нарушевич.
Он продолжает посещать футбол. Покупает билет в фанатские зоны. Как и многие, ставшие свидетелями тех страшных событий.