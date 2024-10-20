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"Власти скрывают". Кто допустил кровавую трагедию в Лужниках - РИА Новости, 20.10.2024
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"Власти скрывают". Кто допустил кровавую трагедию в Лужниках
"Власти скрывают". Кто допустил кровавую трагедию в Лужниках - РИА Новости, 20.10.2024
"Власти скрывают". Кто допустил кровавую трагедию в Лужниках
Каждый год 20 октября на главном стадионе страны собираются люди в красно-белых шарфах. Но не для того, чтобы поболеть за любимую команду. Сегодня фанаты... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:00
2024-10-20T08:00
ссср
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Каждый год 20 октября на главном стадионе страны собираются люди в красно-белых шарфах. Но не для того, чтобы поболеть за любимую команду. Сегодня фанаты вспоминают тех, кто так и не вернулся домой после игры "Спартак" — "Хаарлем". О том, что случилось 42 года назад, до сих пор известно не все."Один за всех"Станислав Нарушевич несколько лет назад переехал из Москвы в Краснодарский край, но скорбную дату не пропускает. "Тот день остался в памяти навсегда. Спартаковский лозунг "Один за всех и все за одного" лучше всего объясняет, почему мы продолжаем собираться", — рассказывает он РИА Новости.В этом году вместе с сыном приехал заранее, чтобы поучаствовать в традиционном Кубке памяти. Сыграет за команду "Старой гвардии" — объединения болельщиков-ветеранов "Спартака". Из них более 40 человек были на игре с "Хаарлемом". В том числе Нарушевич.Сейчас ему 56. На том матче в 1982-м было 14."Спартак" бился за выход в 1/8 финала Кубка УЕФА. Посмотреть игру московского клуба с голландцами пришли около 15 тысяч человек (вместимость стадиона — 82 тысячи).&quot;Все спартаковские болельщики — на трибуне В. Туда я и купил билет заранее. Детей до 16 на вечерние мероприятия не пускали, и мне пришлось искать &quot;папу&quot; среди старших&quot;, — вспоминает Нарушевич.Накануне матча выпал первый снег, к вечеру похолодало до минус десяти. Непогода застала сотрудников стадиона врасплох — крыши у "Лужников" тогда еще не было. Сугробы расчистили, а людей решили рассаживать компактно — в центральных секторах.Болельщиков, в основном молодежь, распределили по двум трибунам неравномерно: в секторе А — порядка четырех тысяч, С — до 12 тысяч."Кидались снежками в милицию"Матч начался в 19:00. На 16-й минуте нападающий "Спартака" Эдгар Гесс забил гол. "Люди мерзли и, чтобы как-то взбодриться, кидались снежками в милиционеров", — продолжает Нарушевич. Позже это назовут одной из причин трагедии.К концу игры, не ожидая изменения счета, зрители потянулись к выходу. Но за 20 секунд до финального свистка Сергей Швецов забил второй мяч в ворота гостей. &quot;Я был уже в подтрибунном помещении, когда услышал победные крики. Мы, конечно, рванули обратно. Вернулись без каких-либо проблем&quot;, — говорит Нарушевич.От каждой трибуны к выходам со стадиона вели по две лестницы в разных концах подтрибунного коридора. Станислав спускался по лестнице номер два — той, что у памятника Ленину, ближе к метро. "Людей было много, но я успел выйти спокойно. Позже узнал, что толкучка образовалась на первой лестнице", — объясняет он.До сих пор до конца не известно, почему возникла давка: свидетельства очевидцев разнятся. Одна из распространенных версий: те, кто выходили, столкнулись с теми, кто решил вернуться после второго гола.На обледенелых ступеньках болельщики поскальзывались, цепляя друг друга. Тех, кто падал, тут же затаптывала толпа. Металлические перила не выдержали, и люди срывались с большой высоты. А внизу голый бетон."Имеются пострадавшие"Дмитрию Максимову было 15. Он не смог пойти на матч в последний момент. "На игре были мои друзья. О том, что случилось, я узнал в тот же вечер. Многие пострадали на выходе из металлических ворот — сейчас их уже нет. Они были открыты не полностью, почему-то оставили очень узкий проход, — говорит он. — Из-за этого люди выходили медленно. Толпа сбивала с ног тех, кто шел впереди. Мои приятели тогда отделались синяками: вытаскивали друг друга за руки из толкучки".По мнению болельщиков, милиционеры нарочно открыли ворота не до конца — якобы обозлились на снежки.Власти всячески скрывали масштабы трагедии. На следующий день на последней полосе "Вечерней Москвы" сообщили: "Имеются пострадавшие". Другие издания публиковали репортажи об игре, не упоминая о давке.Однако слухи по городу разлетелись быстро. "Отец сурово сказал мне: "Все, хватит. Ты на футбол наездился", — добавляет Станислав Нарушевич."Могилы завалены шарфами"По версии следствия, погибли 66 болельщиков. Официальная причина смерти: компрессионная асфиксия (удушье) в результате сдавления грудной клетки и живота.Однако очевидцы утверждают, что жертв было гораздо больше, до 340 человек. &quot;На стадионе, может, было и 66, но ведь многие скончались позже от травм в больницах. Их не учитывают&quot;, — уверен Нарушевич.Согласно материалам уголовного дела, в машинах скорой и больницах не умер ни один из пострадавших. Шестьдесят один человек получил ранения и увечья, в том числе 21 — тяжелые.Хоронили тоже тихо. "В организации похорон участвовали спартаковские группировки — помогали семьям финансово. Могилы были завалены не только красно-белыми шарфами, но и армейскими, динамовскими", — вспоминает Дмитрий Максимов.Родители подростков, ставших жертвами давки, собирались у места трагедии каждый год 20 октября. Правда, к сектору их не пускали и люди просто кидали цветы через забор.АмнистияУголовные дела по статье 172 УК РСФСР ("Халатное исполнение служебных полномочий") возбудили против директора "Лужников" Виктора Кокрышева, его заместителя Константина Лыжина и коменданта арены Юрия Панчихина. Приговорили к трем годам тюрьмы каждого.Отдельно рассматривалось дело командира подразделения милиции Семена Корягина, обеспечивающего охрану общественного порядка на трибуне С, тоже пострадавшего в давке. К ответственности так и не привлекли.Вскоре объявили амнистию в связи с 60‑летием образования СССР. Кокрышев и Лыжин вышли на свободу. Панчихину срок сократили наполовину, отправив на принудительные работы."Не могут дойти до памятника"В прессе заговорили о лужниковской трагедии только в 1989 году. Первый материал опубликовала газета "Советский спорт".А в 1992-м, к десятилетию событий, у западных трибун "Лужников" установили памятник "Погибшим на стадионах мира". Тогда же возникла традиция ежегодного возложения цветов. Правда, людей приходит все меньше.&quot;Родственники погибших уже в преклонном возрасте и просто не могут дойти до памятника. Хотя бы раз в год мы их навещаем, передаем финансовую помощь&quot;, — отмечает заместитель председателя совета благотворительного фонда &quot;Красно-белые сердца&quot; Антон Володин.Турниры памяти проводят с 2007-го. Тогда ветераны "Спартака" и "Хаарлема" встретились в товарищеском матче, приуроченном к 25-летию со дня трагедии. В этом году неравнодушные болельщики собрались уже в 18-й раз."Я осознаю, как мне повезло. Значит, не имею права забывать о том, что случилось, и должен передать память молодым", — говорит Нарушевич.Он продолжает посещать футбол. Покупает билет в фанатские зоны. Как и многие, ставшие свидетелями тех страшных событий.
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"Власти скрывают". Кто допустил кровавую трагедию в Лужниках

Болельщики "Спартака": жертв давки в "Лужниках" могло быть больше

© Фото размещено на сайте fanat1k.ruФанаты на трибунах во время матча "Спартак" — "Хаарлем"
Фанаты на трибунах во время матча Спартак — Хаарлем - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото размещено на сайте fanat1k.ru
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Каждый год 20 октября на главном стадионе страны собираются люди в красно-белых шарфах. Но не для того, чтобы поболеть за любимую команду. Сегодня фанаты вспоминают тех, кто так и не вернулся домой после игры "Спартак" — "Хаарлем". О том, что случилось 42 года назад, до сих пор известно не все.

"Один за всех"

Станислав Нарушевич несколько лет назад переехал из Москвы в Краснодарский край, но скорбную дату не пропускает. "Тот день остался в памяти навсегда. Спартаковский лозунг "Один за всех и все за одного" лучше всего объясняет, почему мы продолжаем собираться", — рассказывает он РИА Новости.
В этом году вместе с сыном приехал заранее, чтобы поучаствовать в традиционном Кубке памяти. Сыграет за команду "Старой гвардии" — объединения болельщиков-ветеранов "Спартака". Из них более 40 человек были на игре с "Хаарлемом". В том числе Нарушевич.
Сейчас ему 56. На том матче в 1982-м было 14.
© Фото предоставлено Станиславом НарушевичемПрограмма с матча "Спартак" — "Хаарлем"
Программа с матча Спартак - Хаарлем - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото предоставлено Станиславом Нарушевичем
Программа с матча "Спартак" — "Хаарлем"
"Спартак" бился за выход в 1/8 финала Кубка УЕФА. Посмотреть игру московского клуба с голландцами пришли около 15 тысяч человек (вместимость стадиона — 82 тысячи).
«

"Все спартаковские болельщики — на трибуне В. Туда я и купил билет заранее. Детей до 16 на вечерние мероприятия не пускали, и мне пришлось искать "папу" среди старших", — вспоминает Нарушевич.

Накануне матча выпал первый снег, к вечеру похолодало до минус десяти. Непогода застала сотрудников стадиона врасплох — крыши у "Лужников" тогда еще не было. Сугробы расчистили, а людей решили рассаживать компактно — в центральных секторах.
Болельщиков, в основном молодежь, распределили по двум трибунам неравномерно: в секторе А — порядка четырех тысяч, С — до 12 тысяч.
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"Кидались снежками в милицию"

Матч начался в 19:00. На 16-й минуте нападающий "Спартака" Эдгар Гесс забил гол. "Люди мерзли и, чтобы как-то взбодриться, кидались снежками в милиционеров", — продолжает Нарушевич. Позже это назовут одной из причин трагедии.
К концу игры, не ожидая изменения счета, зрители потянулись к выходу. Но за 20 секунд до финального свистка Сергей Швецов забил второй мяч в ворота гостей.
«

"Я был уже в подтрибунном помещении, когда услышал победные крики. Мы, конечно, рванули обратно. Вернулись без каких-либо проблем", — говорит Нарушевич.

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкФутбольные болельщики на трибунах "Лужников"
Футбольные болельщики на трибунах Лужников - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Футбольные болельщики на трибунах "Лужников"
От каждой трибуны к выходам со стадиона вели по две лестницы в разных концах подтрибунного коридора. Станислав спускался по лестнице номер два — той, что у памятника Ленину, ближе к метро. "Людей было много, но я успел выйти спокойно. Позже узнал, что толкучка образовалась на первой лестнице", — объясняет он.
До сих пор до конца не известно, почему возникла давка: свидетельства очевидцев разнятся. Одна из распространенных версий: те, кто выходили, столкнулись с теми, кто решил вернуться после второго гола.
На обледенелых ступеньках болельщики поскальзывались, цепляя друг друга. Тех, кто падал, тут же затаптывала толпа. Металлические перила не выдержали, и люди срывались с большой высоты. А внизу голый бетон.

"Имеются пострадавшие"

Дмитрию Максимову было 15. Он не смог пойти на матч в последний момент. "На игре были мои друзья. О том, что случилось, я узнал в тот же вечер. Многие пострадали на выходе из металлических ворот — сейчас их уже нет. Они были открыты не полностью, почему-то оставили очень узкий проход, — говорит он. — Из-за этого люди выходили медленно. Толпа сбивала с ног тех, кто шел впереди. Мои приятели тогда отделались синяками: вытаскивали друг друга за руки из толкучки".
© Фото предоставлено Станиславом НарушевичемТа самая единственная заметка из газеты, которую дали после трагедии
Та самая единственная заметка из газеты, которую дали после трагедии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото предоставлено Станиславом Нарушевичем
Та самая единственная заметка из газеты, которую дали после трагедии
По мнению болельщиков, милиционеры нарочно открыли ворота не до конца — якобы обозлились на снежки.
Власти всячески скрывали масштабы трагедии. На следующий день на последней полосе "Вечерней Москвы" сообщили: "Имеются пострадавшие". Другие издания публиковали репортажи об игре, не упоминая о давке.
Однако слухи по городу разлетелись быстро. "Отец сурово сказал мне: "Все, хватит. Ты на футбол наездился", — добавляет Станислав Нарушевич.

"Могилы завалены шарфами"

По версии следствия, погибли 66 болельщиков. Официальная причина смерти: компрессионная асфиксия (удушье) в результате сдавления грудной клетки и живота.
Однако очевидцы утверждают, что жертв было гораздо больше, до 340 человек.
«

"На стадионе, может, было и 66, но ведь многие скончались позже от травм в больницах. Их не учитывают", — уверен Нарушевич.

© Фото предоставлено Станиславом НарушевичемСписок погибших на футболке
Список погибших на футболке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото предоставлено Станиславом Нарушевичем
Список погибших на футболке
Согласно материалам уголовного дела, в машинах скорой и больницах не умер ни один из пострадавших. Шестьдесят один человек получил ранения и увечья, в том числе 21 — тяжелые.
Хоронили тоже тихо. "В организации похорон участвовали спартаковские группировки — помогали семьям финансово. Могилы были завалены не только красно-белыми шарфами, но и армейскими, динамовскими", — вспоминает Дмитрий Максимов.
Родители подростков, ставших жертвами давки, собирались у места трагедии каждый год 20 октября. Правда, к сектору их не пускали и люди просто кидали цветы через забор.

Амнистия

Уголовные дела по статье 172 УК РСФСР ("Халатное исполнение служебных полномочий") возбудили против директора "Лужников" Виктора Кокрышева, его заместителя Константина Лыжина и коменданта арены Юрия Панчихина. Приговорили к трем годам тюрьмы каждого.
© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанкВид на центральный стадион имени В. И. Ленина "Лужники"
Вид на центральный стадион имени В.И. Ленина Лужники - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Папикьян
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Вид на центральный стадион имени В. И. Ленина "Лужники"
Отдельно рассматривалось дело командира подразделения милиции Семена Корягина, обеспечивающего охрану общественного порядка на трибуне С, тоже пострадавшего в давке. К ответственности так и не привлекли.
Вскоре объявили амнистию в связи с 60‑летием образования СССР. Кокрышев и Лыжин вышли на свободу. Панчихину срок сократили наполовину, отправив на принудительные работы.

"Не могут дойти до памятника"

В прессе заговорили о лужниковской трагедии только в 1989 году. Первый материал опубликовала газета "Советский спорт".
А в 1992-м, к десятилетию событий, у западных трибун "Лужников" установили памятник "Погибшим на стадионах мира". Тогда же возникла традиция ежегодного возложения цветов. Правда, людей приходит все меньше.
«

"Родственники погибших уже в преклонном возрасте и просто не могут дойти до памятника. Хотя бы раз в год мы их навещаем, передаем финансовую помощь", — отмечает заместитель председателя совета благотворительного фонда "Красно-белые сердца" Антон Володин.

© Фото предоставлено Станиславом НарушевичемСтанислав продолжает посещать матчи только на трибуне B — фанатской
Станислав продолжает посещать матчи только на трибуне B - фанатской - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото предоставлено Станиславом Нарушевичем
Станислав продолжает посещать матчи только на трибуне B — фанатской
Турниры памяти проводят с 2007-го. Тогда ветераны "Спартака" и "Хаарлема" встретились в товарищеском матче, приуроченном к 25-летию со дня трагедии. В этом году неравнодушные болельщики собрались уже в 18-й раз.
"Я осознаю, как мне повезло. Значит, не имею права забывать о том, что случилось, и должен передать память молодым", — говорит Нарушевич.
Он продолжает посещать футбол. Покупает билет в фанатские зоны. Как и многие, ставшие свидетелями тех страшных событий.
 
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