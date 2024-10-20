Бульдозер ЦАХАЛ умышленно снес наблюдательную вышку ООН в Ливане
Unifil: бульдозер ЦАХАЛ преднамеренно разрушил наблюдательную вышку ООН в Ливане
© AP Photo / Hassan AmmarБаза Временных сил ООН в Ливане
© AP Photo / Hassan Ammar
База Временных сил ООН в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье умышленно снес наблюдательную вышку и ограждение по периметру позиции Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ, Unifil), говорится в заявлении Unifil.
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"Ранее сегодня бульдозер ЦАХАЛ преднамеренно разрушил наблюдательную вышку и ограждение по периметру позиции ООН в Марвахине (на юге Ливана -ред.)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.
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В ведомстве призвали стороны конфликта обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН.
Временные силы ООН в Ливане на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках против своих позиций со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб Временных сил, а также нарушали "голубую линию". Представители итальянского руководства неоднократно называли действия Израиля неприемлемыми.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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