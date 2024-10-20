https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978936139.html

Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион

Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион - РИА Новости, 20.10.2024

Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион

Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях и мессенджерах налёты дронов на регион, по его словам, цель таких провокаций... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:13

2024-10-20T02:13

2024-10-20T02:25

липецкая область

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях и мессенджерах налёты дронов на регион, по его словам, цель таких провокаций - корректировка атак беспилотников.Ранее губернатор сообщал о подавлении беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом. На территории областного центра, а также Липецкого и Становлянского МО действует режим угрозы атаки БПЛА."В комментариях под сообщениями в социальных сетях и мессенджерах отмечено большое количество провокаций с анонимных аккаунтов. Их авторы просят пользователей рассказать об обстановке в Липецке и Липецкой области, задают вопросы о последствиях падения обломков БПЛА, просят прислать фотографии или видео. Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html

https://ria.ru/20241019/pvo-1978883017.html

липецкая область

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липецкая область