Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион
Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях налёты дронов на регион
© Фото : Telegram-канал Игоря АртамоноваГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Telegram-канал Игоря Артамонова
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях и мессенджерах налёты дронов на регион, по его словам, цель таких провокаций - корректировка атак беспилотников.
Ранее губернатор сообщал о подавлении беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом. На территории областного центра, а также Липецкого и Становлянского МО действует режим угрозы атаки БПЛА.
"В комментариях под сообщениями в социальных сетях и мессенджерах отмечено большое количество провокаций с анонимных аккаунтов. Их авторы просят пользователей рассказать об обстановке в Липецке и Липецкой области, задают вопросы о последствиях падения обломков БПЛА, просят прислать фотографии или видео. Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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