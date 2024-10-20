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Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион - РИА Новости, 20.10.2024
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02:13 20.10.2024 (обновлено: 02:25 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978936139.html
Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион
Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион - РИА Новости, 20.10.2024
Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион
Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях и мессенджерах налёты дронов на регион, по его словам, цель таких провокаций... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:13
2024-10-20T02:25
липецкая область
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях и мессенджерах налёты дронов на регион, по его словам, цель таких провокаций - корректировка атак беспилотников.Ранее губернатор сообщал о подавлении беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом. На территории областного центра, а также Липецкого и Становлянского МО действует режим угрозы атаки БПЛА."В комментариях под сообщениями в социальных сетях и мессенджерах отмечено большое количество провокаций с анонимных аккаунтов. Их авторы просят пользователей рассказать об обстановке в Липецке и Липецкой области, задают вопросы о последствиях падения обломков БПЛА, просят прислать фотографии или видео. Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html
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липецкая область
Липецкая область
Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион

Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях налёты дронов на регион

© Фото : Telegram-канал Игоря АртамоноваГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Telegram-канал Игоря Артамонова
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал не обсуждать с анонимами в соцсетях и мессенджерах налёты дронов на регион, по его словам, цель таких провокаций - корректировка атак беспилотников.
Ранее губернатор сообщал о подавлении беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом. На территории областного центра, а также Липецкого и Становлянского МО действует режим угрозы атаки БПЛА.
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"В комментариях под сообщениями в социальных сетях и мессенджерах отмечено большое количество провокаций с анонимных аккаунтов. Их авторы просят пользователей рассказать об обстановке в Липецке и Липецкой области, задают вопросы о последствиях падения обломков БПЛА, просят прислать фотографии или видео. Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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