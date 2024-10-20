https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978934780.html

В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы

В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы - РИА Новости, 20.10.2024

В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы

Беспилотники подавили в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T01:14

2024-10-20T01:14

2024-10-20T01:34

специальная военная операция на украине

липецкая область

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Беспилотники подавили в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее на территории Липецка, Липецкого и Становлянского муниципальных округов ввели режим угрозы атаки БПЛА."БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

https://ria.ru/20241020/vsu-1978933309.html

https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html

липецкая область

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липецкая область