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В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 20.10.2024 (обновлено: 01:34 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978934780.html
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы - РИА Новости, 20.10.2024
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы
Беспилотники подавили в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T01:14
2024-10-20T01:34
специальная военная операция на украине
липецкая область
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Беспилотники подавили в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее на территории Липецка, Липецкого и Становлянского муниципальных округов ввели режим угрозы атаки БПЛА."БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
https://ria.ru/20241020/vsu-1978933309.html
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липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы

В небе над Липецком сбиты дроны, на месте падения обломков работают спецслужбы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Беспилотники подавили в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее на территории Липецка, Липецкого и Становлянского муниципальных округов ввели режим угрозы атаки БПЛА.
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"БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая область
 
 
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