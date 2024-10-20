https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978934780.html
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы - РИА Новости, 20.10.2024
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы
Беспилотники подавили в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T01:14
2024-10-20T01:14
2024-10-20T01:34
специальная военная операция на украине
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978700514_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_f7e597f22f713c182faefda281d4b73b.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Беспилотники подавили в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее на территории Липецка, Липецкого и Становлянского муниципальных округов ввели режим угрозы атаки БПЛА."БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
https://ria.ru/20241020/vsu-1978933309.html
https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978700514_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_031bc10a61d9b1f04aae2cf42b43e6cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы
В небе над Липецком сбиты дроны, на месте падения обломков работают спецслужбы