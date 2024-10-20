https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T05:25

2024-10-20T05:25

2024-10-20T05:25

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в 18.35 мск субботы. Её отменили в 5.01 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241020/minoborony-1978941941.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)