Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие" - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 20.10.2024 (обновлено: 19:32 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/kredit-1979008807.html
СМИ раскрыли подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие"
СМИ раскрыли подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие" - РИА Новости, 20.10.2024
СМИ раскрыли подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие"
Бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче кредита на три миллиарда рублей самому себе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:03
2024-10-20T19:32
москва
"фк открытие"
интерпол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978605106_0:69:701:463_1920x0_80_0_0_ea01d71bf9316f5cb3b12e0e4414a376.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче кредита на три миллиарда рублей самому себе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы следствия."По версии следствия, на такую сумму (три миллиарда рублей. — Прим. ред.) бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам господин Ромаев еще в 2020 году уехал за границу", — говорится в материале.Отмечается, что МВД намерено организовать международный розыск банкира через Интерпол.В четверг в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что банкира заочно арестовали по делу о растрате в особо крупном размере.Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017-го входил в совет директоров АО "Открытие холдинг".
https://ria.ru/20240710/mvd-1958670572.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978605106_0:3:701:528_1920x0_80_0_0_15245e74d57f11596549692cfa6adbff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, "фк открытие", интерпол, происшествия
Москва, "ФК Открытие", Интерпол, Происшествия
СМИ раскрыли подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие"

"Ъ": экс-главу "Открытия" Ромаева обвинили в выдаче себе кредита на 3 млрд

© Фото : ФК Открытие Дмитрий Ромаев
 Дмитрий Ромаев - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : ФК Открытие
Дмитрий Ромаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче кредита на три миллиарда рублей самому себе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы следствия.
"По версии следствия, на такую сумму (три миллиарда рублей. — Прим. ред.) бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам господин Ромаев еще в 2020 году уехал за границу", — говорится в материале.
Отмечается, что МВД намерено организовать международный розыск банкира через Интерпол.
В четверг в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что банкира заочно арестовали по делу о растрате в особо крупном размере.
Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017-го входил в совет директоров АО "Открытие холдинг".
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
У фигурантов дела о рекордной взятке арестовали новые активы
10 июля, 08:57
 
Москва"ФК Открытие"ИнтерполПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала