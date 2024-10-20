https://ria.ru/20241020/kredit-1979008807.html

СМИ раскрыли подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие"

СМИ раскрыли подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие" - РИА Новости, 20.10.2024

СМИ раскрыли подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие"

Бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче кредита на три миллиарда рублей самому себе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:03

2024-10-20T19:03

2024-10-20T19:32

москва

"фк открытие"

интерпол

происшествия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче кредита на три миллиарда рублей самому себе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы следствия."По версии следствия, на такую сумму (три миллиарда рублей. — Прим. ред.) бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам господин Ромаев еще в 2020 году уехал за границу", — говорится в материале.Отмечается, что МВД намерено организовать международный розыск банкира через Интерпол.В четверг в Мещанском суде Москвы РИА Новости сообщили, что банкира заочно арестовали по делу о растрате в особо крупном размере.Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка "ФК Открытие", до конца 2017-го входил в совет директоров АО "Открытие холдинг".

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москва, "фк открытие", интерпол, происшествия