Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ
ЦТАК: Китай готов развивать отношения дружбы и сотрудничества с КНДР
© AP Photo / Ju Peng/XinhuaЛидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином
© AP Photo / Ju Peng/Xinhua
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином . Архивное фото
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СЕУЛ, 20 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну 16 октября заявил, что готов продолжительно и стабильно развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами ради защиты мира и безопасности, развития и процветания региона, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Си Цзиньпин выразил "искреннюю признательность" Ким Чен Ыну за то, что тот поздравил его с 75-летием основания КНР. Он заявил, что традиционная дружба КНР и КНДР становится еще более крепкой с течением времени.
"Готов вместе с Вами вести продолжительное и стабильное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНР и КНДР, вносить еще большой вклад в непрерывное повышение благосостояния народов двух стран и защиту мира и безопасности, развития и процветания в регионе и на планете", - заявил Си Цзиньпин.
Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и благополучия, северокорейскому народу – счастья и благополучия, а КНДР – расцвета и процветания.
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