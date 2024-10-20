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Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ

Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2024

Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну 16 октября заявил, что готов продолжительно и стабильно развивать традиционные... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:19

2024-10-20T11:19

2024-10-20T11:19

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си цзиньпин

ким чен ын

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СЕУЛ, 20 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну 16 октября заявил, что готов продолжительно и стабильно развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами ради защиты мира и безопасности, развития и процветания региона, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Си Цзиньпин выразил "искреннюю признательность" Ким Чен Ыну за то, что тот поздравил его с 75-летием основания КНР. Он заявил, что традиционная дружба КНР и КНДР становится еще более крепкой с течением времени. "Готов вместе с Вами вести продолжительное и стабильное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНР и КНДР, вносить еще большой вклад в непрерывное повышение благосостояния народов двух стран и защиту мира и безопасности, развития и процветания в регионе и на планете", - заявил Си Цзиньпин. Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и благополучия, северокорейскому народу – счастья и благополучия, а КНДР – расцвета и процветания.

https://ria.ru/20241019/kitay-1978875924.html

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в мире, китай, си цзиньпин, ким чен ын