Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/kndr-1978966805.html
Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ
Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2024
Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну 16 октября заявил, что готов продолжительно и стабильно развивать традиционные... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:19
2024-10-20T11:19
в мире
китай
си цзиньпин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152013/60/1520136040_0:0:4001:2250_1920x0_80_0_0_ff1070d52f1b90328e6ede9083d4dc17.jpg
СЕУЛ, 20 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну 16 октября заявил, что готов продолжительно и стабильно развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами ради защиты мира и безопасности, развития и процветания региона, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Си Цзиньпин выразил "искреннюю признательность" Ким Чен Ыну за то, что тот поздравил его с 75-летием основания КНР. Он заявил, что традиционная дружба КНР и КНДР становится еще более крепкой с течением времени. "Готов вместе с Вами вести продолжительное и стабильное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНР и КНДР, вносить еще большой вклад в непрерывное повышение благосостояния народов двух стран и защиту мира и безопасности, развития и процветания в регионе и на планете", - заявил Си Цзиньпин. Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и благополучия, северокорейскому народу – счастья и благополучия, а КНДР – расцвета и процветания.
https://ria.ru/20241019/kitay-1978875924.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152013/60/1520136040_8:0:3964:2967_1920x0_80_0_0_607cb2e9fc1f620c92429cc2a14f221a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, си цзиньпин, ким чен ын
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ

ЦТАК: Китай готов развивать отношения дружбы и сотрудничества с КНДР

© AP Photo / Ju Peng/XinhuaЛидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Ju Peng/Xinhua
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 20 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну 16 октября заявил, что готов продолжительно и стабильно развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами ради защиты мира и безопасности, развития и процветания региона, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Си Цзиньпин выразил "искреннюю признательность" Ким Чен Ыну за то, что тот поздравил его с 75-летием основания КНР. Он заявил, что традиционная дружба КНР и КНДР становится еще более крепкой с течением времени.
"Готов вместе с Вами вести продолжительное и стабильное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНР и КНДР, вносить еще большой вклад в непрерывное повышение благосостояния народов двух стран и защиту мира и безопасности, развития и процветания в регионе и на планете", - заявил Си Цзиньпин.
Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и благополучия, северокорейскому народу – счастья и благополучия, а КНДР – расцвета и процветания.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск
19 октября, 11:45
 
В миреКитайСи ЦзиньпинКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала