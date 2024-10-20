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Кику заявил, что нарушения могут повлиять на итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
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21:56 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/kik-1979031362.html
Кику заявил, что нарушения могут повлиять на итоги выборов в Молдавии
Кику заявил, что нарушения могут повлиять на итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Кику заявил, что нарушения могут повлиять на итоги выборов в Молдавии
Многочисленные нарушения, зарегистрированные до выборов президента Молдавии и в день голосования, могут повлиять на итоги, есть подозрения, что выборы... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:56
2024-10-20T21:56
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кишинев
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Многочисленные нарушения, зарегистрированные до выборов президента Молдавии и в день голосования, могут повлиять на итоги, есть подозрения, что выборы фальсифицированы, заявил кандидат на пост главы республики, экс-премьер Ион Кику. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. "К сожалению, на протяжении сегодняшнего дня, а также в период подготовки к выборам, мы отметили большое количество нарушений избирательного законодательства. Мы считаем, что эти нарушения могут повлиять на итоги выборов, мы ждем последнюю информацию, затем примем решение, будем ли мы признавать выборы, которые кажутся фальсифицированы", - заявил Кику на брифинге. Он отметил, что до выборов подал много жалоб в ЦИК, к которым отнеслись несерьезно, пришлось обращаться в суд и Апелляционную палату, ЦИК их также проигнорировал, поэтому политик обратился в Высшую судебную палату. По его словам, были замечены случаи откровенной фальсификации, к примеру, в Кишиневе молодой человек не смог проголосовать, поскольку система показала, что он отдал голос в Испании. "Все это могло произойти только при участии руководителей избирательных бюро, открытых за рубежом, куда не пустили представителей оппозиционных партий. Мы получили много сообщений о людях, которые не могли найти себя в списках, но вместо этого находили уже умерших людей - это говорит о том, что фальсификация была запущена ЦИК и правящей партией.", - подчеркнул экс-премьер. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/kiku-1978974115.html
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в мире, молдавия, кишинев, испания, ион кику, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Кишинев, Испания, Ион Кику, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Кику заявил, что нарушения могут повлиять на итоги выборов в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Кику: нарушения могут повлиять на итоги выборов

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЭкс-премьер-министр Молдавии Ион Кику
Экс-премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Экс-премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Многочисленные нарушения, зарегистрированные до выборов президента Молдавии и в день голосования, могут повлиять на итоги, есть подозрения, что выборы фальсифицированы, заявил кандидат на пост главы республики, экс-премьер Ион Кику.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Кику заявил о фальсификации выборов в Молдавии с участием ЦИК
Вчера, 12:29
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"К сожалению, на протяжении сегодняшнего дня, а также в период подготовки к выборам, мы отметили большое количество нарушений избирательного законодательства. Мы считаем, что эти нарушения могут повлиять на итоги выборов, мы ждем последнюю информацию, затем примем решение, будем ли мы признавать выборы, которые кажутся фальсифицированы", - заявил Кику на брифинге.
Он отметил, что до выборов подал много жалоб в ЦИК, к которым отнеслись несерьезно, пришлось обращаться в суд и Апелляционную палату, ЦИК их также проигнорировал, поэтому политик обратился в Высшую судебную палату. По его словам, были замечены случаи откровенной фальсификации, к примеру, в Кишиневе молодой человек не смог проголосовать, поскольку система показала, что он отдал голос в Испании.
"Все это могло произойти только при участии руководителей избирательных бюро, открытых за рубежом, куда не пустили представителей оппозиционных партий. Мы получили много сообщений о людях, которые не могли найти себя в списках, но вместо этого находили уже умерших людей - это говорит о том, что фальсификация была запущена ЦИК и правящей партией.", - подчеркнул экс-премьер.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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