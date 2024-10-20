https://ria.ru/20241020/kik-1979031362.html

Кику заявил, что нарушения могут повлиять на итоги выборов в Молдавии

Кику заявил, что нарушения могут повлиять на итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Кику заявил, что нарушения могут повлиять на итоги выборов в Молдавии

Многочисленные нарушения, зарегистрированные до выборов президента Молдавии и в день голосования, могут повлиять на итоги, есть подозрения, что выборы... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:56

2024-10-20T21:56

2024-10-20T21:56

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Многочисленные нарушения, зарегистрированные до выборов президента Молдавии и в день голосования, могут повлиять на итоги, есть подозрения, что выборы фальсифицированы, заявил кандидат на пост главы республики, экс-премьер Ион Кику. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. "К сожалению, на протяжении сегодняшнего дня, а также в период подготовки к выборам, мы отметили большое количество нарушений избирательного законодательства. Мы считаем, что эти нарушения могут повлиять на итоги выборов, мы ждем последнюю информацию, затем примем решение, будем ли мы признавать выборы, которые кажутся фальсифицированы", - заявил Кику на брифинге. Он отметил, что до выборов подал много жалоб в ЦИК, к которым отнеслись несерьезно, пришлось обращаться в суд и Апелляционную палату, ЦИК их также проигнорировал, поэтому политик обратился в Высшую судебную палату. По его словам, были замечены случаи откровенной фальсификации, к примеру, в Кишиневе молодой человек не смог проголосовать, поскольку система показала, что он отдал голос в Испании. "Все это могло произойти только при участии руководителей избирательных бюро, открытых за рубежом, куда не пустили представителей оппозиционных партий. Мы получили много сообщений о людях, которые не могли найти себя в списках, но вместо этого находили уже умерших людей - это говорит о том, что фальсификация была запущена ЦИК и правящей партией.", - подчеркнул экс-премьер. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/kiku-1978974115.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, испания, ион кику, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024