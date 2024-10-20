https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html
Людей принуждают участвовать в референдуме, заявил экс-премьер Молдавии
Людей принуждают участвовать в референдуме, заявил экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Людей принуждают участвовать в референдуме, заявил экс-премьер Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил в своем Telegram-канале, что получает сообщения со всей страны о том, что людей принуждают... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:12
2024-10-20T10:12
2024-10-20T10:12
в мире
молдавия
майя санду
ренато усатый
наша партия
ион кику
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582514879_0:296:2755:1846_1920x0_80_0_0_c04399f2e5fa783432d489a6ccedf6df.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил в своем Telegram-канале, что получает сообщения со всей страны о том, что людей принуждают участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Со всей страны коллеги информируют, что избирательные чиновники от ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) обязывают избирателей взять бюллетень для референдума. Это нарушение! Люди, не бойтесь, действуйте рационально", - написал Кику. Он также призвал граждан, живущих за пределами Молдавии, принять участие в выборах, чтобы никто не смог украсть их голоса. "Являясь на выборы, вы уменьшаете их возможности использовать ваши бюллетени. Это их последняя надежда - сфальсифицировать выборы в диаспоре", - написал Кику. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241013/es-1977801026.html
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978958389.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582514879_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2810c99b385c6cf22f6b7aee41f889c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, ион кику
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Ион Кику
Людей принуждают участвовать в референдуме, заявил экс-премьер Молдавии
Ион Кику: молдаван принуждают участвовать в референдуме по евроинтеграции
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости.
Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил в своем Telegram-канале
, что получает сообщения со всей страны о том, что людей принуждают участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
"Со всей страны коллеги информируют, что избирательные чиновники от ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) обязывают избирателей взять бюллетень для референдума. Это нарушение! Люди, не бойтесь, действуйте рационально", - написал Кику.
Он также призвал граждан, живущих за пределами Молдавии, принять участие в выборах, чтобы никто не смог украсть их голоса.
"Являясь на выборы, вы уменьшаете их возможности использовать ваши бюллетени. Это их последняя надежда - сфальсифицировать выборы в диаспоре", - написал Кику.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии
" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.