https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html

Людей принуждают участвовать в референдуме, заявил экс-премьер Молдавии

Людей принуждают участвовать в референдуме, заявил экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Людей принуждают участвовать в референдуме, заявил экс-премьер Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил в своем Telegram-канале, что получает сообщения со всей страны о том, что людей принуждают... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:12

2024-10-20T10:12

2024-10-20T10:12

в мире

молдавия

майя санду

ренато усатый

наша партия

ион кику

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил в своем Telegram-канале, что получает сообщения со всей страны о том, что людей принуждают участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Со всей страны коллеги информируют, что избирательные чиновники от ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) обязывают избирателей взять бюллетень для референдума. Это нарушение! Люди, не бойтесь, действуйте рационально", - написал Кику. Он также призвал граждан, живущих за пределами Молдавии, принять участие в выборах, чтобы никто не смог украсть их голоса. "Являясь на выборы, вы уменьшаете их возможности использовать ваши бюллетени. Это их последняя надежда - сфальсифицировать выборы в диаспоре", - написал Кику. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241013/es-1977801026.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, ион кику