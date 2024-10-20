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Украинские СМИ сообщили о третьей за ночь серии взрывов в Киеве - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:48 20.10.2024 (обновлено: 06:17 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/kiev-1978937899.html
Украинские СМИ сообщили о третьей за ночь серии взрывов в Киеве
Украинские СМИ сообщили о третьей за ночь серии взрывов в Киеве - РИА Новости, 20.10.2024
Украинские СМИ сообщили о третьей за ночь серии взрывов в Киеве
Новые взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает "24-й канал". РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:48
2024-10-20T06:17
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новые взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает "24-й канал"."В Киеве снова взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины.Этой ночью СМИ уже сообщали о двух сериях взрывов в Киеве. Кроме того, взрывы были слышны в Одесской области, Харькове и Кривом Роге.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241020/vsu-1978933309.html
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киев, в мире, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о третьей за ночь серии взрывов в Киеве

"24-й канал": в Киеве прогремела третья за ночь серия взрывов

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новые взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает "24-й канал".
"В Киеве снова взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины.
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Этой ночью СМИ уже сообщали о двух сериях взрывов в Киеве. Кроме того, взрывы были слышны в Одесской области, Харькове и Кривом Роге.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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