https://ria.ru/20241020/khezbolla-1979011525.html
"Хезболла" заявила об обстреле базы "Шимшон" на севере Израиля
"Хезболла" заявила об обстреле базы "Шимшон" на севере Израиля - РИА Новости, 20.10.2024
"Хезболла" заявила об обстреле базы "Шимшон" на севере Израиля
Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по центру подготовки командования на военной базе "Шимшон" на севере... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:31
2024-10-20T19:31
2024-10-20T19:31
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по центру подготовки командования на военной базе "Шимшон" на севере Израиля. "В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его доблестного и достойного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, в ответ на нападения на гражданских лиц и массовые убийства, совершённые сионистским врагом,.. "Исламское сопротивление" в 16.30 (совпадает с мск) атаковало ракетами в воскресенье, 20 октября, базу "Шимшон" ("Самсон", центр подготовки командования и региональное подразделение подготовки) к западу от Галилейского моря", - говорится в сообщении "Хезболлах" в Telegram-канале движения. "Хезболлах" также заявило об обстрелах ещё нескольких целей в Израиле в воскресенье.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об обстреле базы "Шимшон" на севере Израиля
"Хезболлах" заявила, что выпустила ракеты по базе "Шимшон" на севере Израиля