https://ria.ru/20241020/khezbolla-1979011525.html

"Хезболла" заявила об обстреле базы "Шимшон" на севере Израиля

"Хезболла" заявила об обстреле базы "Шимшон" на севере Израиля - РИА Новости, 20.10.2024

"Хезболла" заявила об обстреле базы "Шимшон" на севере Израиля

Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по центру подготовки командования на военной базе "Шимшон" на севере... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:31

2024-10-20T19:31

2024-10-20T19:31

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по центру подготовки командования на военной базе "Шимшон" на севере Израиля. "В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его доблестного и достойного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, в ответ на нападения на гражданских лиц и массовые убийства, совершённые сионистским врагом,.. "Исламское сопротивление" в 16.30 (совпадает с мск) атаковало ракетами в воскресенье, 20 октября, базу "Шимшон" ("Самсон", центр подготовки командования и региональное подразделение подготовки) к западу от Галилейского моря", - говорится в сообщении "Хезболлах" в Telegram-канале движения. "Хезболлах" также заявило об обстрелах ещё нескольких целей в Израиле в воскресенье.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024