https://ria.ru/20241020/kharkov-1978942258.html

В Харькове раздались взрывы, сообщают украинские СМИ

В Харькове раздались взрывы, сообщают украинские СМИ - РИА Новости, 20.10.2024

В Харькове раздались взрывы, сообщают украинские СМИ

Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й телеканал. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T05:13

2024-10-20T05:13

2024-10-20T05:22

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й телеканал."Взрыв в Харькове", - говорится в Telegram-канале этого СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Винницкой и Сумской областях Украины.Этой ночью СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове. Кроме того, взрывы были слышны в Одесской области, Киеве и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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