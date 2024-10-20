https://ria.ru/20241020/kharkov-1978930273.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2024

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Несколько взрывов прозвучали в Харькове Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T00:06

2024-10-20T00:06

2024-10-20T00:06

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Харькове Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины. Раннее издание сообщало о взрывах в Одесской области, Кривом Роге и Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241019/berdyansk-1978927897.html

https://ria.ru/20241019/vzryvy-1978922901.html

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харьков, харьковская область, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, в мире