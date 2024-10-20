В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели несколько взрывов
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Харькове Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в Telegram-канале издания.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.
Раннее издание сообщало о взрывах в Одесской области, Кривом Роге и Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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