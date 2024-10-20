https://ria.ru/20241020/keniya-1979024930.html

Экс-вице-президент Кении заявил о двух покушениях перед импичментом

Экс-вице-президент Кении заявил о двух покушениях перед импичментом - РИА Новости, 20.10.2024

Экс-вице-президент Кении заявил о двух покушениях перед импичментом

Снятый с должности в результате импичмента бывший вице-президент Кении Ригати Гачагуа заявил, что перед импичментом пережил два покушения и отметил, что не... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:43

2024-10-20T20:43

2024-10-20T20:43

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Снятый с должности в результате импичмента бывший вице-президент Кении Ригати Гачагуа заявил, что перед импичментом пережил два покушения и отметил, что не чувствует себя в безопасности, пишет местное издание Star. "Тайная охрана вошла в мою комнату и установила подслушивающее устройство, и один из них попытался отравить мою еду, но мы это обнаружили и смогли избежать этой схемы", - приводит Star слова Гачагуа. Также он рассказал о том, что другая группа также пыталась отравить еду, предназначенную для него и Совета старейшин кикуйю. Гачагуа, как сообщает Star, пришлось отослать нескольких назначенных в его офис офицеров, так как он не чувствовал себя в безопасности. "После провала двух покушений, было инициировано предложение об импичменте", - заявил Гачагуа. Ранее издание Kenya Times со ссылкой на судебный документ сообщило, что высокий суд Кении приостановил процедуру назначения главы МВД Абрахама Китуре Киндики новым вице-президентом страны до 24 октября, когда вопрос о его назначении, а также об импичменте снятому с должности вице-президента Ригати Гачагуа будет рассмотрен специальной коллегией судей Ранее президент Кении Уильям Руто назначил главу МВД Абрахама Китуре Киндики вице-президентом страны после того, как парламент Кении завершил процедуру импичмента предыдущего вице-президента Ригати Гачагуа. Позднее парламент Кении одобрил назначение Китуре Киндики вице-президентом.

https://ria.ru/20240902/kenija-1970083712.html

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в мире, кения, происшествия