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Экс-вице-президент Кении заявил о двух покушениях перед импичментом - РИА Новости, 20.10.2024
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20:43 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/keniya-1979024930.html
Экс-вице-президент Кении заявил о двух покушениях перед импичментом
Экс-вице-президент Кении заявил о двух покушениях перед импичментом - РИА Новости, 20.10.2024
Экс-вице-президент Кении заявил о двух покушениях перед импичментом
Снятый с должности в результате импичмента бывший вице-президент Кении Ригати Гачагуа заявил, что перед импичментом пережил два покушения и отметил, что не... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:43
2024-10-20T20:43
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Снятый с должности в результате импичмента бывший вице-президент Кении Ригати Гачагуа заявил, что перед импичментом пережил два покушения и отметил, что не чувствует себя в безопасности, пишет местное издание Star. "Тайная охрана вошла в мою комнату и установила подслушивающее устройство, и один из них попытался отравить мою еду, но мы это обнаружили и смогли избежать этой схемы", - приводит Star слова Гачагуа. Также он рассказал о том, что другая группа также пыталась отравить еду, предназначенную для него и Совета старейшин кикуйю. Гачагуа, как сообщает Star, пришлось отослать нескольких назначенных в его офис офицеров, так как он не чувствовал себя в безопасности. "После провала двух покушений, было инициировано предложение об импичменте", - заявил Гачагуа. Ранее издание Kenya Times со ссылкой на судебный документ сообщило, что высокий суд Кении приостановил процедуру назначения главы МВД Абрахама Китуре Киндики новым вице-президентом страны до 24 октября, когда вопрос о его назначении, а также об импичменте снятому с должности вице-президента Ригати Гачагуа будет рассмотрен специальной коллегией судей Ранее президент Кении Уильям Руто назначил главу МВД Абрахама Китуре Киндики вице-президентом страны после того, как парламент Кении завершил процедуру импичмента предыдущего вице-президента Ригати Гачагуа. Позднее парламент Кении одобрил назначение Китуре Киндики вице-президентом.
https://ria.ru/20240902/kenija-1970083712.html
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в мире, кения, происшествия
В мире, Кения, Происшествия
Экс-вице-президент Кении заявил о двух покушениях перед импичментом

Star: бывший вице-президент Кении Гачагуа заявил, что пережил два покушения

© Fotolia / Natalia PushchinaНайроби, Кения
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Fotolia / Natalia Pushchina
Найроби, Кения. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Снятый с должности в результате импичмента бывший вице-президент Кении Ригати Гачагуа заявил, что перед импичментом пережил два покушения и отметил, что не чувствует себя в безопасности, пишет местное издание Star.
"Тайная охрана вошла в мою комнату и установила подслушивающее устройство, и один из них попытался отравить мою еду, но мы это обнаружили и смогли избежать этой схемы", - приводит Star слова Гачагуа.
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Также он рассказал о том, что другая группа также пыталась отравить еду, предназначенную для него и Совета старейшин кикуйю.
Гачагуа, как сообщает Star, пришлось отослать нескольких назначенных в его офис офицеров, так как он не чувствовал себя в безопасности. "После провала двух покушений, было инициировано предложение об импичменте", - заявил Гачагуа.
Ранее издание Kenya Times со ссылкой на судебный документ сообщило, что высокий суд Кении приостановил процедуру назначения главы МВД Абрахама Китуре Киндики новым вице-президентом страны до 24 октября, когда вопрос о его назначении, а также об импичменте снятому с должности вице-президента Ригати Гачагуа будет рассмотрен специальной коллегией судей
Ранее президент Кении Уильям Руто назначил главу МВД Абрахама Китуре Киндики вице-президентом страны после того, как парламент Кении завершил процедуру импичмента предыдущего вице-президента Ригати Гачагуа. Позднее парламент Кении одобрил назначение Китуре Киндики вице-президентом.
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