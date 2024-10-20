Посол Келин назвал условие восстановления отношений России и Британии
Келин: отношения с Британией восстановятся, если Лондон пересмотрит свою позицию
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Восстановление отношений между Россией и Великобританией станет возможным после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.
"Я твердо убежден, что это время наступит. История наших отношений насчитывает 450 лет. Если ваше (британское – ред.) правительство заняло неверную позицию, рано или поздно оно должно признать, что это позиция проигравшего. Когда они признают, что они проигрывают это дело и что это было неверное (решение – ред.), тогда, вероятно, придет время, когда мы проведем хорошие обсуждения", - сказал посол.
Келин указал, что не Россия начала разрушать отношения и разрывать связи между двумя странами, поэтому инициатива должна исходить от Британии.