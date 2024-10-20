https://ria.ru/20241020/kelin-1978967733.html

Посол Келин назвал условие восстановления отношений России и Британии

Посол Келин назвал условие восстановления отношений России и Британии - РИА Новости, 20.10.2024

Посол Келин назвал условие восстановления отношений России и Британии

Восстановление отношений между Россией и Великобританией станет возможным после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:37

2024-10-20T11:37

2024-10-20T11:37

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Восстановление отношений между Россией и Великобританией станет возможным после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си. "Я твердо убежден, что это время наступит. История наших отношений насчитывает 450 лет. Если ваше (британское – ред.) правительство заняло неверную позицию, рано или поздно оно должно признать, что это позиция проигравшего. Когда они признают, что они проигрывают это дело и что это было неверное (решение – ред.), тогда, вероятно, придет время, когда мы проведем хорошие обсуждения", - сказал посол. Келин указал, что не Россия начала разрушать отношения и разрывать связи между двумя странами, поэтому инициатива должна исходить от Британии.

https://ria.ru/20240524/posolkelin-1948256628.html

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лондон

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Варвара Скокшина

в мире, россия, великобритания, лондон, андрей келин