https://ria.ru/20241020/kazan-1978955783.html

В аэропорту Казани отменили временные ограничения

В аэропорту Казани отменили временные ограничения - РИА Новости, 20.10.2024

В аэропорту Казани отменили временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:38

2024-10-20T09:38

2024-10-20T09:57

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация в Telegram-канале.Ранее в аэропорте Казани были введены временные ограничения на его работу для обеспечения безопасности полетов."В 9:30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241017/samolet-1978556233.html

казань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия