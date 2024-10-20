https://ria.ru/20241020/kazan-1978955783.html
В аэропорту Казани отменили временные ограничения
В аэропорту Казани отменили временные ограничения - РИА Новости, 20.10.2024
В аэропорту Казани отменили временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:38
2024-10-20T09:38
2024-10-20T09:57
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация в Telegram-канале.Ранее в аэропорте Казани были введены временные ограничения на его работу для обеспечения безопасности полетов."В 9:30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241017/samolet-1978556233.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Казани отменили временные ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов