https://ria.ru/20241020/indoneziya-1978945609.html

Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто

Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто - РИА Новости, 20.10.2024

Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто

Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:51

2024-10-20T06:51

2024-10-20T06:57

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ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский телеканал Kompas."Сегодня утром, в субботу, вице-премьер России Денис Мантуров приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. Дениса Мантурова встречала министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога", - сообщает издание.В секретариате первого вице-премьера РФ добавили, что у трапа Мантурова встречали Министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога и господин Сугионо - представитель индонезийской партии Гериндра. Для встречи на летном поле выстроился Почетный караул Службы безопасности президента Индонезии и военный оркестр "Чанка Гарудаякса", созданный по инициативе Прабово Субианто.Уточняется, что Мантурова также приветствовали представители вооруженных сил Индонезии.

https://ria.ru/20241020/subianto-1978945461.html

https://ria.ru/20241013/indoneziya-1977801673.html

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в мире, индонезия, украина, джакарта, денис мантуров, прабово субианто