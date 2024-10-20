https://ria.ru/20241020/indoneziya-1978945609.html
Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто
Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто - РИА Новости, 20.10.2024
Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто
Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T06:51
2024-10-20T06:51
2024-10-20T06:57
в мире
индонезия
украина
джакарта
денис мантуров
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978877893_0:36:2189:1267_1920x0_80_0_0_ab54ffedc804d6b8a123c10cef8c34ee.jpg
ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский телеканал Kompas."Сегодня утром, в субботу, вице-премьер России Денис Мантуров приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. Дениса Мантурова встречала министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога", - сообщает издание.В секретариате первого вице-премьера РФ добавили, что у трапа Мантурова встречали Министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога и господин Сугионо - представитель индонезийской партии Гериндра. Для встречи на летном поле выстроился Почетный караул Службы безопасности президента Индонезии и военный оркестр "Чанка Гарудаякса", созданный по инициативе Прабово Субианто.Уточняется, что Мантурова также приветствовали представители вооруженных сил Индонезии.
https://ria.ru/20241020/subianto-1978945461.html
https://ria.ru/20241013/indoneziya-1977801673.html
индонезия
украина
джакарта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978877893_226:0:1965:1304_1920x0_80_0_0_7d78d4ca26518686ad9701183c98dafb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, украина, джакарта, денис мантуров, прабово субианто
В мире, Индонезия, Украина, Джакарта, Денис Мантуров, Прабово Субианто
Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто
В Индонезии президент Субианто официально вступил в должность главы государства
ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский телеканал Kompas.
"Сегодня утром, в субботу, вице-премьер России Денис Мантуров приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. Дениса Мантурова встречала министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога", - сообщает издание.
В секретариате первого вице-премьера РФ добавили, что у трапа Мантурова встречали Министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога и господин Сугионо - представитель индонезийской партии Гериндра. Для встречи на летном поле выстроился Почетный караул Службы безопасности президента Индонезии и военный оркестр "Чанка Гарудаякса", созданный по инициативе Прабово Субианто.
Уточняется, что Мантурова также приветствовали представители вооруженных сил Индонезии.