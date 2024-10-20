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Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто - РИА Новости, 20.10.2024
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06:51 20.10.2024 (обновлено: 06:57 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/indoneziya-1978945609.html
Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто
Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто - РИА Новости, 20.10.2024
Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто
Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T06:51
2024-10-20T06:57
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денис мантуров
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ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский телеканал Kompas."Сегодня утром, в субботу, вице-премьер России Денис Мантуров приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. Дениса Мантурова встречала министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога", - сообщает издание.В секретариате первого вице-премьера РФ добавили, что у трапа Мантурова встречали Министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога и господин Сугионо - представитель индонезийской партии Гериндра. Для встречи на летном поле выстроился Почетный караул Службы безопасности президента Индонезии и военный оркестр "Чанка Гарудаякса", созданный по инициативе Прабово Субианто.Уточняется, что Мантурова также приветствовали представители вооруженных сил Индонезии.
https://ria.ru/20241020/subianto-1978945461.html
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в мире, индонезия, украина, джакарта, денис мантуров, прабово субианто
В мире, Индонезия, Украина, Джакарта, Денис Мантуров, Прабово Субианто
Делегация России во главе с Мантуровым посетила инаугурацию Субианто

В Индонезии президент Субианто официально вступил в должность главы государства

© Правительство России/ВКонтактеДелегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии
Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Правительство России/ВКонтакте
Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии
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ДЖАКАРТА, 20 окт - РИА Новости. Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский телеканал Kompas.
"Сегодня утром, в субботу, вице-премьер России Денис Мантуров приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. Дениса Мантурова встречала министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога", - сообщает издание.
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Новый президент Индонезии Субианто вступил в должность
06:51
В секретариате первого вице-премьера РФ добавили, что у трапа Мантурова встречали Министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога и господин Сугионо - представитель индонезийской партии Гериндра. Для встречи на летном поле выстроился Почетный караул Службы безопасности президента Индонезии и военный оркестр "Чанка Гарудаякса", созданный по инициативе Прабово Субианто.
Уточняется, что Мантурова также приветствовали представители вооруженных сил Индонезии.
Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России
13 октября, 08:16
 
В миреИндонезияУкраинаДжакартаДенис МантуровПрабово Субианто
 
 
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