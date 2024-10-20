Рейтинг@Mail.ru
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 20.10.2024 (обновлено: 12:25 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/gutsul-1978973640.html
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на выборах президента Молдавии и референдуме, отдав свой голос за укрепление суверенитета и нейтрального РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:23
2024-10-20T12:25
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
майя санду
ренато усатый
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951244766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f1ca7b01f43495031c2e7c348d52711.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на выборах президента Молдавии и референдуме, отдав свой голос за укрепление суверенитета и нейтрального статуса. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я отдала свой голос за мир и гражданское согласие, за укрепление суверенитета и нейтрального статуса. Жители Республики Молдова заслуживают, чтобы ими руководил президент, способный сплотить наше общество и направить его энергию на созидание и развитие", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Она призвала жителей автономии и соотечественников за рубежом обязательно принять участие в голосовании. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241020/sandu-1978970891.html
https://ria.ru/20241020/vlakh-1978970298.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951244766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_364dc61b2b52a3a9b3f6da594abc07e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул проголосовала на выборах президента Молдавии и референдуме

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на выборах президента Молдавии и референдуме, отдав свой голос за укрепление суверенитета и нейтрального статуса.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии
Вчера, 11:58
"Я отдала свой голос за мир и гражданское согласие, за укрепление суверенитета и нейтрального статуса. Жители Республики Молдова заслуживают, чтобы ими руководил президент, способный сплотить наше общество и направить его энергию на созидание и развитие", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Она призвала жителей автономии и соотечественников за рубежом обязательно принять участие в голосовании.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Влах рассказала, за кого проголосовала на выборах в Молдавии
Вчера, 11:56
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуРенато УсатыйНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала