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Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на выборах президента Молдавии и референдуме, отдав свой голос за укрепление суверенитета и нейтрального РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:23
2024-10-20T12:23
2024-10-20T12:25
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на выборах президента Молдавии и референдуме, отдав свой голос за укрепление суверенитета и нейтрального статуса. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я отдала свой голос за мир и гражданское согласие, за укрепление суверенитета и нейтрального статуса. Жители Республики Молдова заслуживают, чтобы ими руководил президент, способный сплотить наше общество и направить его энергию на созидание и развитие", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Она призвала жителей автономии и соотечественников за рубежом обязательно принять участие в голосовании. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии
Глава Гагаузии Гуцул проголосовала на выборах президента Молдавии и референдуме