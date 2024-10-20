https://ria.ru/20241020/grossu-1978979917.html

Гроссу заявил, что никому не советует мешать выборам президента в Молдавии

Гроссу заявил, что никому не советует мешать выборам президента в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Гроссу заявил, что никому не советует мешать выборам президента в Молдавии

Спикер парламента и лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу выразил надежду, что выборы президента и референдум пройдут без... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:39

2024-10-20T13:39

2024-10-20T13:39

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Спикер парламента и лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу выразил надежду, что выборы президента и референдум пройдут без нарушений, поскольку он никому не советует мешать избирательному процессу. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я голосовал за то, за что выступал последние годы - чтобы Молдавия и наши граждане жили в пространстве мира, процветания, где жизнь имеет ценность, где соблюдаются права. Я верю, что все пройдет хорошо, учитывая усилия ЦИК. О тех, кто думает иначе - просим их сидеть спокойно, поскольку наши учреждения вмешаются очень решительно, если кто-то решит помешать избирательный процесс. Не советую это делать", - заявил Гросу журналистам. Он выразил уверенность, что большинство граждан понимают важность сегодняшнего голосования. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024