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Умер актер из "Женитьбы Бальзаминова"
Умер актер из "Женитьбы Бальзаминова" - РИА Новости, 20.10.2024
Умер актер из "Женитьбы Бальзаминова"
Заслуженный артист Российской Федерации, советский актер театра и кино, балетмейстер Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Мариинского... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:51
2024-10-20T17:51
2024-10-20T18:17
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Заслуженный артист Российской Федерации, советский актер театра и кино, балетмейстер Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Мариинского театра."Сегодня ночью на 95-м году жизни не стало Анатолия Васильевича Гридина. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам", — говорится в тексте.Анатолия Гридина зачислили в труппу Кировского (Мариинского) театра в 1952 году. Артист выступал в постановках Олега Виноградова, Леонида Якобсона и Юрия Григоровича, став первым исполнителем партий Северьяна в "Каменном цветке" Прокофьева и Визиря в "Легенде о любви" Меликова. В 1982 году Анатолий Гридин снялся в легендарном телебалете "Анюта", а в 1989-м — в "Женитьбе Бальзаминова".
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мариинский театр, юрий григорович, новости культуры
Культура, Мариинский театр, Юрий Григорович, Новости культуры
Умер актер из "Женитьбы Бальзаминова"
Актер из "Женитьбы Бальзаминова" Анатолий Гридин умер на 95-м году жизни