https://ria.ru/20241020/gosnagrady-1978940788.html
Связистов-десантников группировки войск "Днепр" представили к госнаградам
Связистов-десантников группировки войск "Днепр" представили к госнаградам - РИА Новости, 20.10.2024
Связистов-десантников группировки войск "Днепр" представили к госнаградам
Военнослужащим подразделения связи воздушно-десантных войск российской группировки "Днепр" в День военного связиста вручили государственные и ведомственные... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T04:17
2024-10-20T04:17
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ГЕНИЧЕСК, 20 окт - РИА Новости. Военнослужащим подразделения связи воздушно-десантных войск российской группировки "Днепр" в День военного связиста вручили государственные и ведомственные награды, передает корреспондент РИА Новости. День военного связиста отмечается в России 20 октября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". "Подразделение мое с первых дней выполняет боевую задачу по организации и обеспечению связи командующему, штабу группировки. Выполняют задачи по установке ретрансляторов связи… непосредственно на переднем крае обороны", - рассказал РИА Новости офицер-десантник, командир батальона подразделения связи с позывным "Клиент". Военным подразделения вручили медали Жукова и медали "Участнику специальной военной операции". "Подробности (задачи) рассказать, конечно, не могу. Скажу так: выехала моя группа, была поставлена задача, мы прибыли и во время нашей работы начался артобстрел. Я правильно расставил приоритеты, сохранив жизнь одному человеку, выполнив боевую задачу, и мы быстро покинули это место", - рассказал в свою очередь десантник с позывным "Мастер", награжденный медалью Жукова.
https://ria.ru/20241010/svo-1977317467.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Связистов-десантников группировки войск "Днепр" представили к госнаградам
Связистам-десантникам группировки войск "Днепр" вручили госнаграды
ГЕНИЧЕСК, 20 окт - РИА Новости. Военнослужащим подразделения связи воздушно-десантных войск российской группировки "Днепр" в День военного связиста вручили государственные и ведомственные награды, передает корреспондент РИА Новости.
День военного связиста отмечается в России
20 октября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
"Подразделение мое с первых дней выполняет боевую задачу по организации и обеспечению связи командующему, штабу группировки. Выполняют задачи по установке ретрансляторов связи… непосредственно на переднем крае обороны", - рассказал РИА Новости офицер-десантник, командир батальона подразделения связи с позывным "Клиент".
Военным подразделения вручили медали Жукова и медали "Участнику специальной военной операции".
"Подробности (задачи) рассказать, конечно, не могу. Скажу так: выехала моя группа, была поставлена задача, мы прибыли и во время нашей работы начался артобстрел. Я правильно расставил приоритеты, сохранив жизнь одному человеку, выполнив боевую задачу, и мы быстро покинули это место", - рассказал в свою очередь десантник с позывным "Мастер", награжденный медалью Жукова.