https://ria.ru/20241020/gosnagrady-1978940788.html

Связистов-десантников группировки войск "Днепр" представили к госнаградам

Связистов-десантников группировки войск "Днепр" представили к госнаградам - РИА Новости, 20.10.2024

Связистов-десантников группировки войск "Днепр" представили к госнаградам

Военнослужащим подразделения связи воздушно-десантных войск российской группировки "Днепр" в День военного связиста вручили государственные и ведомственные... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T04:17

2024-10-20T04:17

2024-10-20T04:17

специальная военная операция на украине

россия

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ГЕНИЧЕСК, 20 окт - РИА Новости. Военнослужащим подразделения связи воздушно-десантных войск российской группировки "Днепр" в День военного связиста вручили государственные и ведомственные награды, передает корреспондент РИА Новости. День военного связиста отмечается в России 20 октября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". "Подразделение мое с первых дней выполняет боевую задачу по организации и обеспечению связи командующему, штабу группировки. Выполняют задачи по установке ретрансляторов связи… непосредственно на переднем крае обороны", - рассказал РИА Новости офицер-десантник, командир батальона подразделения связи с позывным "Клиент". Военным подразделения вручили медали Жукова и медали "Участнику специальной военной операции". "Подробности (задачи) рассказать, конечно, не могу. Скажу так: выехала моя группа, была поставлена задача, мы прибыли и во время нашей работы начался артобстрел. Я правильно расставил приоритеты, сохранив жизнь одному человеку, выполнив боевую задачу, и мы быстро покинули это место", - рассказал в свою очередь десантник с позывным "Мастер", награжденный медалью Жукова.

https://ria.ru/20241010/svo-1977317467.html

https://ria.ru/20241006/nagrazhdenie-1976578201.html

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