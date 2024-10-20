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В Госдуме назвали День освобождения Белграда символом дружбы - РИА Новости, 20.10.2024
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14:21 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/gosduma-1978983408.html
В Госдуме назвали День освобождения Белграда символом дружбы
В Госдуме назвали День освобождения Белграда символом дружбы - РИА Новости, 20.10.2024
В Госдуме назвали День освобождения Белграда символом дружбы
День освобождения Белграда является символом российско-сербской дружбы на века, показателем того, что народы двух стран всегда поддерживали друг друга в трудные РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:21
2024-10-20T14:21
в мире
белград (город)
югославия
украина
александр бабаков
иосип броз тито
госдума рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. День освобождения Белграда является символом российско-сербской дружбы на века, показателем того, что народы двух стран всегда поддерживали друг друга в трудные времена, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. "Праздник освобождения Белграда — это не просто важная историческая дата, это живой символ российско-сербской дружбы, которая пережила десятилетия и даже века. Наши народы всегда поддерживали друг друга в трудные времена, и этот праздник напоминает нам о том, насколько важны братские отношения, основанные на взаимном уважении и исторической памяти", - сказал Бабаков. Он добавил, что освобождение Белграда стало результатом героической операции советских войск и Народно-освободительной армии Югославии. "Это была не просто военная операция, это был символ единства и солидарности двух народов, которые плечом к плечу сражались против общего врага — нацистской Германии и её союзников. В октябре 1944 года советские солдаты и югославские партизаны героически прорвались к Белграду, освободив его от оккупации. Этот подвиг навсегда останется в памяти наших народов", - отметил парламентарий. Особую роль в этом сражении сыграли участники штурма Белграда. Около 70 тысяч бойцов были награждены учрежденной Президиумом Верховного Совета СССР медалью "За освобождение Белграда". Каждый из этих героев внёс вклад в освобождение Югославии и в возвращение свободы народу Сербии, рассказал Бабаков. "К сожалению, сегодня нацизм, который был сокрушен в ходе самой жестокой и разрушительной войны в истории человечества, вновь поднимает голову. И его ростки вновь видны там, где, казалось бы, уроки истории должны были быть усвоены навсегда — на Украине, а также в ряде других стран мира. Мы видим, как нацистская идеология, основанная на ненависти, исключительности и разделении людей по национальному признаку, вновь используется в политических целях. И что самое тревожное — главным объектом этой ненависти стал весь русский и русскоязычный мир, наша общая история и культура", - считает Бабаков. По его словам, на Украине нацистские идеи частью официальной идеологии, героизация пособников нацистов времен Великой Отечественной войны стала нормой. Памятники настоящим героям, освобождавшим Украину и Европу от нацизма, уничтожаются и оскверняются, это попытка навязать народу Украины чуждую идеологию ненависти, противопоставления и разобщения с Россией, заявил он. "С каждым годом всё большее значение приобретает сохранение правды о тех событиях. Мы видим, как в некоторых странах пытаются переписать историю, исказить факты и умалить роль СССР в Победе над нацистами. Но для России и Сербии это недопустимо. Мы должны помнить и передавать своим детям правду о том, что наша Победа была достигнута ценой огромных жертв и героизма наших предков", - заключил Бабаков.
https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html
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в мире, белград (город), югославия, украина, александр бабаков, иосип броз тито, госдума рф
В мире, Белград (город), Югославия, Украина, Александр Бабаков, Иосип Броз Тито, Госдума РФ
В Госдуме назвали День освобождения Белграда символом дружбы

Депутат Бабаков назвал День освобождения Белграда символом дружбы на века

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСоветский сапер за разминированием одной из площадей Белграда. 1944 год
Советский сапер за разминированием одной из площадей Белграда. 1944 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Советский сапер за разминированием одной из площадей Белграда. 1944 год. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. День освобождения Белграда является символом российско-сербской дружбы на века, показателем того, что народы двух стран всегда поддерживали друг друга в трудные времена, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
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"Праздник освобождения Белграда — это не просто важная историческая дата, это живой символ российско-сербской дружбы, которая пережила десятилетия и даже века. Наши народы всегда поддерживали друг друга в трудные времена, и этот праздник напоминает нам о том, насколько важны братские отношения, основанные на взаимном уважении и исторической памяти", - сказал Бабаков.
Он добавил, что освобождение Белграда стало результатом героической операции советских войск и Народно-освободительной армии Югославии.
"Это была не просто военная операция, это был символ единства и солидарности двух народов, которые плечом к плечу сражались против общего врага — нацистской Германии и её союзников. В октябре 1944 года советские солдаты и югославские партизаны героически прорвались к Белграду, освободив его от оккупации. Этот подвиг навсегда останется в памяти наших народов", - отметил парламентарий.
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Особую роль в этом сражении сыграли участники штурма Белграда. Около 70 тысяч бойцов были награждены учрежденной Президиумом Верховного Совета СССР медалью "За освобождение Белграда". Каждый из этих героев внёс вклад в освобождение Югославии и в возвращение свободы народу Сербии, рассказал Бабаков.
"К сожалению, сегодня нацизм, который был сокрушен в ходе самой жестокой и разрушительной войны в истории человечества, вновь поднимает голову. И его ростки вновь видны там, где, казалось бы, уроки истории должны были быть усвоены навсегда — на Украине, а также в ряде других стран мира. Мы видим, как нацистская идеология, основанная на ненависти, исключительности и разделении людей по национальному признаку, вновь используется в политических целях. И что самое тревожное — главным объектом этой ненависти стал весь русский и русскоязычный мир, наша общая история и культура", - считает Бабаков.
По его словам, на Украине нацистские идеи частью официальной идеологии, героизация пособников нацистов времен Великой Отечественной войны стала нормой. Памятники настоящим героям, освобождавшим Украину и Европу от нацизма, уничтожаются и оскверняются, это попытка навязать народу Украины чуждую идеологию ненависти, противопоставления и разобщения с Россией, заявил он.
"С каждым годом всё большее значение приобретает сохранение правды о тех событиях. Мы видим, как в некоторых странах пытаются переписать историю, исказить факты и умалить роль СССР в Победе над нацистами. Но для России и Сербии это недопустимо. Мы должны помнить и передавать своим детям правду о том, что наша Победа была достигнута ценой огромных жертв и героизма наших предков", - заключил Бабаков.
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