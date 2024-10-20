https://ria.ru/20241020/golosovanie-1979032275.html

Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись

Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись - РИА Новости, 20.10.2024

Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись

Очереди у молдавского посольства в Москве из желающих проголосовать разошлись в районе 21.30, после этого времени в посольство почти перестали заходить... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:15

2024-10-20T22:15

2024-10-20T22:15

в мире

молдавия

россия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152431/38/1524313879_0:173:3280:2018_1920x0_80_0_0_380d570bc31599da86c89d578b3cebe8.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очереди у молдавского посольства в Москве из желающих проголосовать разошлись в районе 21.30, после этого времени в посольство почти перестали заходить голосующие, передает корреспондент РИА Новости. На всю Россию было открыто всего два участка, в результате чего весь день у молдавского посольства в российской столице были большие очереди. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с одним из граждан Молдавии, успевших выразить свою волю. "Я почти еле успел. Эмоции - офигенные, хорошие эмоции. Технически все прошло", - сказал мужчина, отметив, что голосовал в первый раз. Отвечая на вопрос о голосовании на референдуме о вступлении в Евросоюз, гражданин Молдавии сообщил, что голосовал против. "А зачем? Я думаю, что Молдавия должна держать свои взгляды, надо дружить со всеми странами, не только с Евросоюзом", - пояснил мужчина. Уже в 21.35 у молдавского посольства прекратились песни и пляски, проходившие там целый день, и большинство проголосовавших разошлись.

https://ria.ru/20241020/moldavija-1979031998.html

https://ria.ru/20241020/evropa-1979014769.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, выборы в молдавии — 2024