Рейтинг@Mail.ru
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/golosovanie-1979032275.html
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись - РИА Новости, 20.10.2024
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись
Очереди у молдавского посольства в Москве из желающих проголосовать разошлись в районе 21.30, после этого времени в посольство почти перестали заходить... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:15
2024-10-20T22:15
в мире
молдавия
россия
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152431/38/1524313879_0:173:3280:2018_1920x0_80_0_0_380d570bc31599da86c89d578b3cebe8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очереди у молдавского посольства в Москве из желающих проголосовать разошлись в районе 21.30, после этого времени в посольство почти перестали заходить голосующие, передает корреспондент РИА Новости. На всю Россию было открыто всего два участка, в результате чего весь день у молдавского посольства в российской столице были большие очереди. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с одним из граждан Молдавии, успевших выразить свою волю. "Я почти еле успел. Эмоции - офигенные, хорошие эмоции. Технически все прошло", - сказал мужчина, отметив, что голосовал в первый раз. Отвечая на вопрос о голосовании на референдуме о вступлении в Евросоюз, гражданин Молдавии сообщил, что голосовал против. "А зачем? Я думаю, что Молдавия должна держать свои взгляды, надо дружить со всеми странами, не только с Евросоюзом", - пояснил мужчина. Уже в 21.35 у молдавского посольства прекратились песни и пляски, проходившие там целый день, и большинство проголосовавших разошлись.
https://ria.ru/20241020/moldavija-1979031998.html
https://ria.ru/20241020/evropa-1979014769.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152431/38/1524313879_0:0:3280:2460_1920x0_80_0_0_df8fd0e9ce1d3c4ab36a8f4be6c1a240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Выборы в Молдавии — 2024
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись

Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись в 21:30

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Молдавии в Москве
Флаг на здании посольства Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства Молдавии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очереди у молдавского посольства в Москве из желающих проголосовать разошлись в районе 21.30, после этого времени в посольство почти перестали заходить голосующие, передает корреспондент РИА Новости.
На всю Россию было открыто всего два участка, в результате чего весь день у молдавского посольства в российской столице были большие очереди.
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили
Вчера, 22:09
Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с одним из граждан Молдавии, успевших выразить свою волю. "Я почти еле успел. Эмоции - офигенные, хорошие эмоции. Технически все прошло", - сказал мужчина, отметив, что голосовал в первый раз.
Отвечая на вопрос о голосовании на референдуме о вступлении в Евросоюз, гражданин Молдавии сообщил, что голосовал против.
«
"А зачем? Я думаю, что Молдавия должна держать свои взгляды, надо дружить со всеми странами, не только с Евросоюзом", - пояснил мужчина.
Уже в 21.35 у молдавского посольства прекратились песни и пляски, проходившие там целый день, и большинство проголосовавших разошлись.
Пустые участки для голосования на молдавских выборах в Европе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Европе пустуют участки для голосования за президента Молдавии
Вчера, 19:52
 
В миреМолдавияРоссияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала