https://ria.ru/20241020/golosovanie-1979032275.html
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись - РИА Новости, 20.10.2024
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись
Очереди у молдавского посольства в Москве из желающих проголосовать разошлись в районе 21.30, после этого времени в посольство почти перестали заходить... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:15
2024-10-20T22:15
2024-10-20T22:15
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очереди у молдавского посольства в Москве из желающих проголосовать разошлись в районе 21.30, после этого времени в посольство почти перестали заходить голосующие, передает корреспондент РИА Новости. На всю Россию было открыто всего два участка, в результате чего весь день у молдавского посольства в российской столице были большие очереди. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с одним из граждан Молдавии, успевших выразить свою волю. "Я почти еле успел. Эмоции - офигенные, хорошие эмоции. Технически все прошло", - сказал мужчина, отметив, что голосовал в первый раз. Отвечая на вопрос о голосовании на референдуме о вступлении в Евросоюз, гражданин Молдавии сообщил, что голосовал против. "А зачем? Я думаю, что Молдавия должна держать свои взгляды, надо дружить со всеми странами, не только с Евросоюзом", - пояснил мужчина. Уже в 21.35 у молдавского посольства прекратились песни и пляски, проходившие там целый день, и большинство проголосовавших разошлись.
https://ria.ru/20241020/moldavija-1979031998.html
https://ria.ru/20241020/evropa-1979014769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Выборы в Молдавии — 2024
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись
Очереди голосующих у посольства Молдавии в Москве разошлись в 21:30
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Очереди у молдавского посольства в Москве из желающих проголосовать разошлись в районе 21.30, после этого времени в посольство почти перестали заходить голосующие, передает корреспондент РИА Новости.
На всю Россию
было открыто всего два участка, в результате чего весь день у молдавского посольства в российской столице были большие очереди.
Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с одним из граждан Молдавии, успевших выразить свою волю. "Я почти еле успел. Эмоции - офигенные, хорошие эмоции. Технически все прошло", - сказал мужчина, отметив, что голосовал в первый раз.
Отвечая на вопрос о голосовании на референдуме о вступлении в Евросоюз, гражданин Молдавии сообщил, что голосовал против.
«
"А зачем? Я думаю, что Молдавия должна держать свои взгляды, надо дружить со всеми странами, не только с Евросоюзом", - пояснил мужчина.
Уже в 21.35 у молдавского посольства прекратились песни и пляски, проходившие там целый день, и большинство проголосовавших разошлись.