https://ria.ru/20241020/gaza-1978989290.html
Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 42 тысячи
Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 42 тысячи - РИА Новости, 20.10.2024
Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 42 тысячи
Число погибших с начала военных действий Израиля в секторе Газа 7 октября прошлого года палестинцев превысило 42,6 тысяч человек, говорится в сообщении для СМИ... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T15:24
2024-10-20T15:24
2024-10-20T15:34
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ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Число погибших с начала военных действий Израиля в секторе Газа 7 октября прошлого года палестинцев превысило 42,6 тысяч человек, говорится в сообщении для СМИ отделения палестинского министерства здравоохранения в анклаве. "За 380 дней израильско-американской агрессии против сектора Газа погибли 42603 человека, ранения получили 99 795", - отмечается в сообщении. "Израильский враг совершил семь массовых убийств семей в секторе Газа, 84 убитых и 158 раненых поступили в больницы в течение последних 24 часов", - добавили в минздраве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241019/zalozhniki-1978897852.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 42 тысячи
Минздрав Газы: число жертв израильских ударов превысило 42,6 тысяч человек
ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Число погибших с начала военных действий Израиля в секторе Газа 7 октября прошлого года палестинцев превысило 42,6 тысяч человек, говорится в сообщении для СМИ отделения палестинского министерства здравоохранения в анклаве.
"За 380 дней израильско-американской агрессии против сектора Газа погибли 42603 человека, ранения получили 99 795", - отмечается в сообщении.
"Израильский враг совершил семь массовых убийств семей в секторе Газа, 84 убитых и 158 раненых поступили в больницы в течение последних 24 часов", - добавили в минздраве.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.