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Израиль отрицает гибель более 70 человек в результате его удара по Газе - РИА Новости, 20.10.2024
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02:46 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/gaza-1978937711.html
Израиль отрицает гибель более 70 человек в результате его удара по Газе
Израиль отрицает гибель более 70 человек в результате его удара по Газе - РИА Новости, 20.10.2024
Израиль отрицает гибель более 70 человек в результате его удара по Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала жертвы из-за израильского удара по северу сектора Газа, но сочла "преувеличенными" данные палестинской стороны, заявившей РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:46
2024-10-20T02:46
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала жертвы из-за израильского удара по северу сектора Газа, но сочла "преувеличенными" данные палестинской стороны, заявившей в субботу вечером о более чем 70 погибших, при этом израильская сторона не стала уточнять, сколько именно, по ее данным, погибло человек. Ранее медиаофис правительства Газы сообщил о том, что число погибших при израильском ударе по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа превысило 70, десятки ранены. "После первоначальной проверки ЦАХАЛ выяснилось, что числа, опубликованные офисом управляемого ХАМАС центра правительственной информации в Газе, преувеличены и не соответствуют информации, которой располагает ЦАХАЛ", - говорится в публикации армии в ее Telegram-канале. ЦАХАЛ также утверждает, что при атаке использовались "высокоточные боеприпасы". В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.
https://ria.ru/20241020/smi-1978935167.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль отрицает гибель более 70 человек в результате его удара по Газе

ЦАХАЛ сочла "преувеличенными" данные о жертвах в результате удара по Газе

© РИА Новости / Назар АльянПоследствия израильских бомбардировок в секторе Газа
Последствия израильских бомбардировок в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Назар Альян
Последствия израильских бомбардировок в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала жертвы из-за израильского удара по северу сектора Газа, но сочла "преувеличенными" данные палестинской стороны, заявившей в субботу вечером о более чем 70 погибших, при этом израильская сторона не стала уточнять, сколько именно, по ее данным, погибло человек.
Ранее медиаофис правительства Газы сообщил о том, что число погибших при израильском ударе по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа превысило 70, десятки ранены.
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"После первоначальной проверки ЦАХАЛ выяснилось, что числа, опубликованные офисом управляемого ХАМАС центра правительственной информации в Газе, преувеличены и не соответствуют информации, которой располагает ЦАХАЛ", - говорится в публикации армии в ее Telegram-канале.
ЦАХАЛ также утверждает, что при атаке использовались "высокоточные боеприпасы".
В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.
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