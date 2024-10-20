https://ria.ru/20241020/gaza-1978937711.html

Израиль отрицает гибель более 70 человек в результате его удара по Газе

Израиль отрицает гибель более 70 человек в результате его удара по Газе - РИА Новости, 20.10.2024

Израиль отрицает гибель более 70 человек в результате его удара по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала жертвы из-за израильского удара по северу сектора Газа, но сочла "преувеличенными" данные палестинской стороны, заявившей РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:46

2024-10-20T02:46

2024-10-20T02:46

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хамас

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала жертвы из-за израильского удара по северу сектора Газа, но сочла "преувеличенными" данные палестинской стороны, заявившей в субботу вечером о более чем 70 погибших, при этом израильская сторона не стала уточнять, сколько именно, по ее данным, погибло человек. Ранее медиаофис правительства Газы сообщил о том, что число погибших при израильском ударе по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа превысило 70, десятки ранены. "После первоначальной проверки ЦАХАЛ выяснилось, что числа, опубликованные офисом управляемого ХАМАС центра правительственной информации в Газе, преувеличены и не соответствуют информации, которой располагает ЦАХАЛ", - говорится в публикации армии в ее Telegram-канале. ЦАХАЛ также утверждает, что при атаке использовались "высокоточные боеприпасы". В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.

https://ria.ru/20241020/smi-1978935167.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году