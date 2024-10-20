https://ria.ru/20241020/evropa-1979014769.html
В Европе пустуют участки для голосования за президента Молдавии
В Европе пустуют участки для голосования за президента Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
В Европе пустуют участки для голосования за президента Молдавии
На участках для голосования в европейских странах, где власти Молдавии для выборов президента и референдума о евроинтеграции подготовили значительно больше мест РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:52
2024-10-20T19:52
2024-10-20T21:23
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На участках для голосования в европейских странах, где власти Молдавии для выборов президента и референдума о евроинтеграции подготовили значительно больше мест для волеизъявления своих граждан, чем в России, избирателей практически нет, следует из фото- и видеоматериалов, собранных корреспондентами РИА Новости.На участке в Лондоне находятся буквально пара человек, в столице Румынии Бухаресте также нет большого скопления людей, в Париже избирательные участки тоже практически пустуют. И при этом Кишинев открыл в европейских странах значительно больше участков, чем в России: к примеру, в Италии, которая по площади примерно в 57 раз меньше России, открыты 60 избирательных участков, в то время как в России — всего два на всю страну.Вместе с тем на улицах Москвы сегодня не утихает молдавская музыка и не иссякает очередь из граждан страны, собравшихся у посольства страны, чтобы отдать там свой голос на выборах президента и референдуме о вступлении в Евросоюз.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, на котором граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Явка на выборах президента к 19:00 (совпадает с мск) уже превысила 48,5%. Избирательные участки закроются в 21:00.При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером Нашей партии Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пустые участки для голосования на молдавских выборах в Европе
Пустые участки для голосования на молдавских выборах в Европе
2024-10-20T19:52
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Выборы президента Молдавии в европейских странах
На участках для голосования в европейских странах, где власти Молдавии для выборов президента и референдума о евроинтеграции подготовили значительно больше мест для волеизъявления своих граждан, чем в России, избирателей практически нет, следует из фото и видеоматериалов, собранных корреспондентами РИА Новости
2024-10-20T19:52
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PT0M36S
РИА Новости
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в мире, россия, румыния, бухарест, выборы в молдавии — 2024, молдавия, европа
В мире, Россия, Румыния, Бухарест, Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия, Европа
В Европе пустуют участки для голосования за президента Молдавии
На избирательных участках в европейских странах почти нет голосующих молдаван
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На участках для голосования в европейских странах, где власти Молдавии для выборов президента и референдума о евроинтеграции подготовили значительно больше мест для волеизъявления своих граждан, чем в России, избирателей практически нет, следует из фото- и видеоматериалов, собранных корреспондентами РИА Новости.
На участке в Лондоне находятся буквально пара человек, в столице Румынии Бухаресте
также нет большого скопления людей, в Париже
избирательные участки тоже практически пустуют. И при этом Кишинев
открыл в европейских странах значительно больше участков, чем в России
: к примеру, в Италии
, которая по площади примерно в 57 раз меньше России, открыты 60 избирательных участков, в то время как в России — всего два на всю страну.
Вместе с тем на улицах Москвы
сегодня не утихает молдавская музыка и не иссякает очередь из граждан страны, собравшихся у посольства страны, чтобы отдать там свой голос на выборах президента и референдуме о вступлении в Евросоюз.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, на котором граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Явка на выборах президента к 19:00 (совпадает с мск) уже превысила 48,5%. Избирательные участки закроются в 21:00.
При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером Нашей партии Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.