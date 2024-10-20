"Захват власти": на Западе заявили о подготовке переворота в ЕК
UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить переворот в ЕК
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Фон дер Ляйен планирует устроить переворот в ЕК, скрытно расширяя полномочия комиссии и превращая ее в наднациональный авторитарный орган, отметил колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.
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"Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которые не позволяют ни одному человеку получить чрезмерное влияние, председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального "захвата власти", — пишет журналист.
Он пояснил, что подобные процессы в ЕК происходят уже около 15 лет, и ради усиления своего влияния Комиссия использовала "перманентный кризис" в Европе, в том числе конфронтацию с Россией. Так, например, для усиления исполнительных полномочий Еврокомиссии фон дер Ляйен воспользовалась украинским кризисом, что привело к "фактической наднационализации" внешней политики ЕС и ее подчинении стратегии Штатов и НАТО. А выдвижение на ключевые посты в оборонной и внешнеполитической сферах представителей стран Балтии (бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, экс-премьера Эстонии Каи Каллас и других), как считает автор, посылает НАТО сигнал о приверженности ЕС антироссийской политике.
Также Фази обратил внимание на то, что фон дер Ляйен планирует радикально переделать бюджетную систему ЕС, централизировав ее. Для каждого государства-члена Евросоюза предполагается создать единый национальный фонд, что позволит главе ЕК оказывать давление на неугодные страны перекрытием финансовых потоков.
Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит Евросоюз к самой зловещей и беспокойной фазе его существования, подвел итог Фази.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, утвердили экс-премьера ПортугалииАнтониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии.