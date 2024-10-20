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Таубер заявила, что проголосовала против ЕС и Санду - РИА Новости, 20.10.2024
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10:33 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/es-1978961999.html
Таубер заявила, что проголосовала против ЕС и Санду
Таубер заявила, что проголосовала против ЕС и Санду - РИА Новости, 20.10.2024
Таубер заявила, что проголосовала против ЕС и Санду
Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила, что проголосовала против ЕС на референдуме и против... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:33
2024-10-20T10:33
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
ренато усатый
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила, что проголосовала против ЕС на референдуме и против Майи Санду в качестве президента. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я проголосовала против изменений в конституцию, против Евросоюза, против той бедности и разрухи, которую приносит ЕС, против Майи Санду. Хочу призвать всех граждан прийти на избирательные участки и выразить свое мнение, чтобы та кризисная ситуация, которая есть в нашей стране, закончилась прямо завтра. Мы считаем, что массивное голосование может спасти нашу страну, именно голосование сегодня - не ожидая второго тура - может решить, что будет с нашей страной", - заявила Таубер. Она призвала граждан не бойкотировать референдум, чтобы никто не мог воспользоваться их голосами. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978742441.html
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в мире, молдавия, майя санду, марина таубер, ренато усатый, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер, Ренато Усатый, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Таубер заявила, что проголосовала против ЕС и Санду

Депутат парламента Молдавии Таубер заявила, что проголосовала против ЕС и Санду

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила, что проголосовала против ЕС на референдуме и против Майи Санду в качестве президента.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
Здание правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Процедура выборов президента Молдавии
Вчера, 01:21
"Я проголосовала против изменений в конституцию, против Евросоюза, против той бедности и разрухи, которую приносит ЕС, против Майи Санду. Хочу призвать всех граждан прийти на избирательные участки и выразить свое мнение, чтобы та кризисная ситуация, которая есть в нашей стране, закончилась прямо завтра. Мы считаем, что массивное голосование может спасти нашу страну, именно голосование сегодня - не ожидая второго тура - может решить, что будет с нашей страной", - заявила Таубер.
Она призвала граждан не бойкотировать референдум, чтобы никто не мог воспользоваться их голосами.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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В миреМолдавияМайя СандуМарина ТауберРенато УсатыйЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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