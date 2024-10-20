https://ria.ru/20241020/draka-1978996158.html

В Тверской области проверяют сообщения о драке подростков

В Тверской области проверяют сообщения о драке подростков - РИА Новости, 20.10.2024

В Тверской области проверяют сообщения о драке подростков

Прокуратура и СУСК в Тверской области организовали проверку после сообщений о драке подростков в Нелидово. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:34

2024-10-20T16:34

2024-10-20T16:34

происшествия

россия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура и СУСК в Тверской области организовали проверку после сообщений о драке подростков в Нелидово. В социальных сетях и Телеграм-каналах опубликовано видео, на котором молодой человек бьет ногами второго, заставляет танцевать лезгинку и купаться в луже. "Нелидовской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ о драке, предположительно произошедшей в городе Нелидово между подростками", - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале. Надзорным органом будет дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних, отмечает ведомство. СУСК по Тверской области также организовало проверку по сообщению о совершении противоправных действий в отношении подростка. Как позднее сообщило СУСК в своём Telegram-канале, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, 12 октября текущего года подросток находился возле дома, расположенного по улице Пушкина города Нелидово, где между ним и неустановленным молодым человеком произошел конфликт. Последний в присутствии других людей нанес несовершеннолетнему множественные удары руками и ногами. Как информировало в своем Telegram-канале УМВД по региону, сотрудниками полиции установлен второй участник конфликта. В настоящее время решается вопрос о передаче его следственным органам.

https://ria.ru/20240919/umvd-1973589135.html

https://ria.ru/20241016/delo-1978412043.html

https://ria.ru/20241003/draki-1976232264.html

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происшествия, россия, тверская область