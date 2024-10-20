https://ria.ru/20241020/dorogi-1979006434.html

Власти Афганистана решили присвоить новым дорогам "правильные" названия

Власти Афганистана решили присвоить новым дорогам "правильные" названия - РИА Новости, 20.10.2024

Власти Афганистана решили присвоить новым дорогам "правильные" названия

Вновь построенные дороги и перекрестки улиц в Афганистане отныне будут получать только "правильные" названия, выбранные в соответствии с религиозными и... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:36

2024-10-20T18:36

2024-10-20T18:41

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тахар

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вновь построенные дороги и перекрестки улиц в Афганистане отныне будут получать только "правильные" названия, выбранные в соответствии с религиозными и национальными ценностями страны. Такое решение было принято в воскресенье на четвертом заседании Комиссии по присвоению названий святым местам при министерстве информации и культуры Исламского эмирата. По словам пресс-секретаря минкульта Хабиба Гафрана, "участники совещания решили называть вновь открытые перекрестки и дороги в соответствии с религиозными и национальными ценностями". "Комиссия будет рассматривать вопросы о присвоении названий новым местам, таким как дороги и перекрестки, принимая во внимание политику Исламского эмирата и самобытную культуру Афганистана. Она также удовлетворит просьбы людей об изменении уже существующих названий", - цитирует слова чиновника телеканал Tolo. Мнения жителей Афганистана по этому вопросу самые разные. Кто-то считает новую инициативу полезной, а кто-то предвидит путаницу в названиях, к которым уже привык. "Положительная сторона этих изменений заключается в том, что особо значимые перекрестки будут получать культурные названия, но, с другой стороны, некоторые люди, привыкшие к старым названиям, могут ошибаться в навигации", - сказал в интервью телеканалу один из столичных жителей Абдулхай Мохаммади. Уроженец провинции Тахар Мохаммад Дауд заявил Tolo, что многие перекрестки названы "в честь отдельных личностей". "Но я буду рад, если бы они назывались в честь традиций ислама и шариата", - добавил он. По данным телеканала, на трех первых заседаниях комиссии некоторые кабульские перекрестки и дороги уже подверглись официальному переименованию.

https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html

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афганистан

тахар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, тахар