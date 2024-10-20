https://ria.ru/20241020/domodedovo-1978978441.html

После ДТП в Домодедово возбудили уголовное дело

После ДТП в Домодедово возбудили уголовное дело - РИА Новости, 20.10.2024

После ДТП в Домодедово возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими в подмосковном Домодедово, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:17

2024-10-20T13:17

2024-10-20T15:24

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими в подмосковном Домодедово, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Дело завели по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух или более человек.Авария произошла в воскресенье утром на автодороге А-107. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной "Сканиа". Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира легковушки.

https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт)