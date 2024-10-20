https://ria.ru/20241020/domodedovo-1978953219.html

В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек

В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек - РИА Новости, 20.10.2024

В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении легковой машины и фуры на автодороге А-107 в подмосковном Домодедово, сообщило ГУ МВД по Московской области в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:59

2024-10-20T08:59

2024-10-20T10:16

происшествия

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковой машины и фуры на автодороге А-107 в подмосковном Домодедово, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале."По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Лада", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной "Сканиа", — подчеркнули в ведомстве.Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира "Лады". Как уточнили в МВД, авария произошла около 7:25 на 175-м километре дороги А-107.Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20241018/dtp-1978667977.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, домодедово (аэропорт)