https://ria.ru/20241020/domodedovo-1978953219.html
В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек
В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек - РИА Новости, 20.10.2024
В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении легковой машины и фуры на автодороге А-107 в подмосковном Домодедово, сообщило ГУ МВД по Московской области в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:59
2024-10-20T08:59
2024-10-20T10:16
происшествия
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978955379_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_52d7ccfd46dc32d8a713dc25a2ff0fc9.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковой машины и фуры на автодороге А-107 в подмосковном Домодедово, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале."По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Лада", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной "Сканиа", — подчеркнули в ведомстве.Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира "Лады". Как уточнили в МВД, авария произошла около 7:25 на 175-м километре дороги А-107.Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20241018/dtp-1978667977.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978955379_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1c4bd73e482c87b77843bb0194070c9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Домодедово (аэропорт)
В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек
В ДТП с фурой на автодороге А-107 в Домодедово погибли пять человек