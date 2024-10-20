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В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек - РИА Новости, 20.10.2024
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08:59 20.10.2024 (обновлено: 10:16 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/domodedovo-1978953219.html
В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек
В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек - РИА Новости, 20.10.2024
В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении легковой машины и фуры на автодороге А-107 в подмосковном Домодедово, сообщило ГУ МВД по Московской области в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:59
2024-10-20T10:16
происшествия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковой машины и фуры на автодороге А-107 в подмосковном Домодедово, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.&quot;По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем марки &quot;Лада&quot;, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной &quot;Сканиа&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира "Лады". Как уточнили в МВД, авария произошла около 7:25 на 175-м километре дороги А-107.Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
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происшествия, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Домодедово (аэропорт)
В ДТП с фурой в Домодедово погибли пять человек

В ДТП с фурой на автодороге А-107 в Домодедово погибли пять человек

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП на 175-м км автодороги А-107 в Домодедово
ДТП на 175-м км автодороги А-107 в Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП на 175-м км автодороги А-107 в Домодедово
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковой машины и фуры на автодороге А-107 в подмосковном Домодедово, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.
«

"По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Лада", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной "Сканиа", — подчеркнули в ведомстве.

Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира "Лады". Как уточнили в МВД, авария произошла около 7:25 на 175-м километре дороги А-107.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
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