https://ria.ru/20241020/dodon-1978993113.html

Додон рассказал, за кого проголосовал на выборах президента в Молдавии

Додон рассказал, за кого проголосовал на выборах президента в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Додон рассказал, за кого проголосовал на выборах президента в Молдавии

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что проголосовал за президента, который будет открыт к диалогу не только с... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:03

2024-10-20T16:03

2024-10-20T16:03

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что проголосовал за президента, который будет открыт к диалогу не только с Западом. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Проголосовал за то, чтобы республика вернулась в норму. Четыре года так называемых хороших времен уже нужно завершить, люди хотят президента, который их будет представлять, а не будет разделять граждан на хороших и менее хороших. Нам нужен президент, который будет соблюдать конституцию, выступать за справедливость, будет открытым к диалогу и с Востоком, и с Западом, не только с Западом. Нам нужен президент, который обеспечит диалог и с нашими гражданами в Приднестровье", - заявил Додон журналистам. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241020/dodon-1978990425.html

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в мире, молдавия, восток, ссср, игорь додон, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024