https://ria.ru/20241020/dnepr-1978973054.html

"Днепр" нанес огневое поражение формированиям бригад ВСУ в двух областях

"Днепр" нанес огневое поражение формированиям бригад ВСУ в двух областях - РИА Новости, 20.10.2024

"Днепр" нанес огневое поражение формированиям бригад ВСУ в двух областях

ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом в зоне... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:17

2024-10-20T12:17

2024-10-20T12:22

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силами группировки нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Никольское Херсонской области и города Херсон."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html

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Варвара Скокшина

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность