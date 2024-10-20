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"Днепр" нанес огневое поражение формированиям бригад ВСУ в двух областях
"Днепр" нанес огневое поражение формированиям бригад ВСУ в двух областях - РИА Новости, 20.10.2024
"Днепр" нанес огневое поражение формированиям бригад ВСУ в двух областях
ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом в зоне... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:17
2024-10-20T12:17
2024-10-20T12:22
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силами группировки нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Никольское Херсонской области и города Херсон."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Днепр" нанес огневое поражение формированиям бригад ВСУ в двух областях
"Днепр" поразил формирования бригад ВСУ в двух областях, уничтожил два склада