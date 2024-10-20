Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону высадили более 11,5 тысячи деревьев и кустарников - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
11:52 20.10.2024 (обновлено: 11:53 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/derevya-1978969589.html
В Ростове-на-Дону высадили более 11,5 тысячи деревьев и кустарников
В Ростове-на-Дону высадили более 11,5 тысячи деревьев и кустарников - РИА Новости, 20.10.2024
В Ростове-на-Дону высадили более 11,5 тысячи деревьев и кустарников
Более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников высадили в Ростове-на-Дону в День древонасаждения, сообщил журналистам глава администрации города Алексей... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:52
2024-10-20T11:53
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
юрий шатунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/27/1563442762_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_4c4379ff528650c6576dd4b42955c2de.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников высадили в Ростове-на-Дону в День древонасаждения, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. По его информации, в традиционной акции по озеленению приняли участие почти семь тысяч человек. Горожане высаживали деревья целыми семьями, озеленяя дворы, парки, скверы, другие общественные пространства. Мероприятия по озеленению также прошли на территории школ, детсадов, учреждений соцзащиты, спорта, здравоохранения, на предприятиях. "Всем городским сообществом высажено более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников", - сказал глава горадминистрации, отметив, что были заложены новые тематические аллеи, получили продолжение уже существующие. На территории школ, детсадов, прилегающих территориях в общей сложности появилось более 40 аллей. Так, в парке 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне в микрорайоне Суворовском была высажена аллея в честь участников СВО, а на территории школы №72 Логвиненко вместе с юными ростовчанами и их родителями высадили Аллею школьной семьи из 65 деревьев. После этого глава администрации принял участие в высадке деревьев и кустарников в пешеходной зоне на Зеленом острове. Также в городе появились аллеи, посвященные детству, дружбе, педагогам, первоклассникам, маленьким патриотам, выпускникам. В парке 1 Мая в память о певце Юрии Шатунове заложена аллея "Белые розы". Там высажено около 1 тысячи саженцев восьми сортов роз. В зоопарке созданы "Цветочная станция" и "Поляна белых медведей". "Поручил взять на особый контроль вопрос качества используемого посадочного материала и обеспечить уходными работами высаженные деревья и кустарники", - заключил Логвиненко.
https://ria.ru/20241016/siroty-1978286792.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/27/1563442762_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_dd2ffa20ae8e8abb38d3edda60e9bd18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, алексей логвиненко, юрий шатунов
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Юрий Шатунов

В Ростове-на-Дону высадили более 11,5 тысячи деревьев и кустарников

© РИА Новости / Александр КряжевВысадка деревьев
Высадка деревьев - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Высадка деревьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников высадили в Ростове-на-Дону в День древонасаждения, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его информации, в традиционной акции по озеленению приняли участие почти семь тысяч человек. Горожане высаживали деревья целыми семьями, озеленяя дворы, парки, скверы, другие общественные пространства. Мероприятия по озеленению также прошли на территории школ, детсадов, учреждений соцзащиты, спорта, здравоохранения, на предприятиях.
«
"Всем городским сообществом высажено более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников", - сказал глава горадминистрации, отметив, что были заложены новые тематические аллеи, получили продолжение уже существующие.
На территории школ, детсадов, прилегающих территориях в общей сложности появилось более 40 аллей. Так, в парке 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне в микрорайоне Суворовском была высажена аллея в честь участников СВО, а на территории школы №72 Логвиненко вместе с юными ростовчанами и их родителями высадили Аллею школьной семьи из 65 деревьев. После этого глава администрации принял участие в высадке деревьев и кустарников в пешеходной зоне на Зеленом острове.
Также в городе появились аллеи, посвященные детству, дружбе, педагогам, первоклассникам, маленьким патриотам, выпускникам. В парке 1 Мая в память о певце Юрии Шатунове заложена аллея "Белые розы". Там высажено около 1 тысячи саженцев восьми сортов роз. В зоопарке созданы "Цветочная станция" и "Поляна белых медведей".
"Поручил взять на особый контроль вопрос качества используемого посадочного материала и обеспечить уходными работами высаженные деревья и кустарники", - заключил Логвиненко.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Более 160 детей-сирот обеспечили жильем в Ростове-на-Дону с начала года
16 октября, 11:10
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоЮрий Шатунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала