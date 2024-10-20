https://ria.ru/20241020/derevya-1978969589.html

В Ростове-на-Дону высадили более 11,5 тысячи деревьев и кустарников

В Ростове-на-Дону высадили более 11,5 тысячи деревьев и кустарников - РИА Новости, 20.10.2024

В Ростове-на-Дону высадили более 11,5 тысячи деревьев и кустарников

Более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников высадили в Ростове-на-Дону в День древонасаждения, сообщил журналистам глава администрации города Алексей... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:52

2024-10-20T11:52

2024-10-20T11:53

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

юрий шатунов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников высадили в Ростове-на-Дону в День древонасаждения, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. По его информации, в традиционной акции по озеленению приняли участие почти семь тысяч человек. Горожане высаживали деревья целыми семьями, озеленяя дворы, парки, скверы, другие общественные пространства. Мероприятия по озеленению также прошли на территории школ, детсадов, учреждений соцзащиты, спорта, здравоохранения, на предприятиях. "Всем городским сообществом высажено более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников", - сказал глава горадминистрации, отметив, что были заложены новые тематические аллеи, получили продолжение уже существующие. На территории школ, детсадов, прилегающих территориях в общей сложности появилось более 40 аллей. Так, в парке 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне в микрорайоне Суворовском была высажена аллея в честь участников СВО, а на территории школы №72 Логвиненко вместе с юными ростовчанами и их родителями высадили Аллею школьной семьи из 65 деревьев. После этого глава администрации принял участие в высадке деревьев и кустарников в пешеходной зоне на Зеленом острове. Также в городе появились аллеи, посвященные детству, дружбе, педагогам, первоклассникам, маленьким патриотам, выпускникам. В парке 1 Мая в память о певце Юрии Шатунове заложена аллея "Белые розы". Там высажено около 1 тысячи саженцев восьми сортов роз. В зоопарке созданы "Цветочная станция" и "Поляна белых медведей". "Поручил взять на особый контроль вопрос качества используемого посадочного материала и обеспечить уходными работами высаженные деревья и кустарники", - заключил Логвиненко.

https://ria.ru/20241016/siroty-1978286792.html

ростов-на-дону

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, алексей логвиненко, юрий шатунов