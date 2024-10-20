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В Брюсселе демонстранты потребовали положить конец безнаказанности Израиля - РИА Новости, 20.10.2024
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18:46 20.10.2024 (обновлено: 19:12 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/demonstratsiya-1979007696.html
В Брюсселе демонстранты потребовали положить конец безнаказанности Израиля
В Брюсселе демонстранты потребовали положить конец безнаказанности Израиля - РИА Новости, 20.10.2024
В Брюсселе демонстранты потребовали положить конец безнаказанности Израиля
Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя в воскресенье, чтобы потребовать прекращения поставок оружия в Израиль и пересмотра отношений с этой страной РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T18:46
2024-10-20T19:12
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя в воскресенье, чтобы потребовать прекращения поставок оружия в Израиль и пересмотра отношений с этой страной в ЕС на фоне роста числа жертв среди гражданского населения и разрушений в секторе Газа и Ливане, передает корреспондент РИА Новости. "Более 40 тысяч человек вышли на манифестацию с требованием прекратить массовые убийства в Газе и положить конец безнаказанности Израиля", - заявила Палестино-бельгийская ассоциация, выступившая одним из организаторов акции. Это одна из самых масштабных манифестаций протеста за последнее время в Брюсселе, где располагаются основные институты ЕС. Акция была согласована властями и проходила под охраной полиции. Всего об участии в манифестации объявили порядка 60 организаций. Из-за большого числа участников власти решили даже сократить маршрут шествия. При этом брюссельская полиция сообщила, что в акции приняли участие 32 тысячи человек. "Прекратите финансирование Израиля! Отмените соглашение об ассоциации с ЕC!" - гласят плакаты в руках демонстрантов. Впервые в ходе протестов наряду с палестинскими флагами наблюдалось много ливанских. Ряд участников акции складировали лозунги в поддержку палестинского движения ХАМАС и ливанской организации "Хезболлах". В частности, на акции можно было видеть портреты убитого недавно израильскими военными главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. Также демонстранты скандировали лозунги в память о лидере движения "Хезболла" Хасане Нассрале. При этом ХАМАС и военное крыло "Хезболлах" были признаны в ЕС террористическими организациями. Несмотря на многочисленные акции и призывы, ЕС не смог принять каких-либо значимых действий для остановки эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за глубоких разногласий внутри союза. Активисты, в частности, критикуют ЕС за отсутствие каких-либо серьезных санкций против Израиля, а также продолжающиеся поставки вооружений. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал ввести санкции против членов израильского правительства, а также обсудить приостановку действия соглашения об ассоциации, однако никакого результата добиться не удалось.
https://ria.ru/20241009/pikasso-1977248683.html
https://ria.ru/20241012/palestina-1977781147.html
https://ria.ru/20241020/konflikt-1915630213.html
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60
353
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Демонстранты на улицах Брюсселя с требованием прекратить поставки оружия в Израиль
Демонстранты вышли на улицы Брюсселя, чтобы потребовать прекращения поставок оружия в Израиль и пересмотра отношений с этой страной в ЕС на фоне роста числа жертв среди гражданского населения и разрушений в секторе Газа и Ливане
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в мире, израиль, брюссель, ближний восток, яхья синвар, жозеп боррель, евросоюз, хамас, хезболла
В мире, Израиль, Брюссель, Ближний Восток, Яхья Синвар, Жозеп Боррель, Евросоюз, ХАМАС, Хезболла
В Брюсселе демонстранты потребовали положить конец безнаказанности Израиля

Протестующие в Брюсселе потребовали прекратить массовые убийства в Газе

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя в воскресенье, чтобы потребовать прекращения поставок оружия в Израиль и пересмотра отношений с этой страной в ЕС на фоне роста числа жертв среди гражданского населения и разрушений в секторе Газа и Ливане, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Более 40 тысяч человек вышли на манифестацию с требованием прекратить массовые убийства в Газе и положить конец безнаказанности Израиля", - заявила Палестино-бельгийская ассоциация, выступившая одним из организаторов акции.
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9 октября, 16:48
Это одна из самых масштабных манифестаций протеста за последнее время в Брюсселе, где располагаются основные институты ЕС. Акция была согласована властями и проходила под охраной полиции. Всего об участии в манифестации объявили порядка 60 организаций. Из-за большого числа участников власти решили даже сократить маршрут шествия. При этом брюссельская полиция сообщила, что в акции приняли участие 32 тысячи человек.
"Прекратите финансирование Израиля! Отмените соглашение об ассоциации с ЕC!" - гласят плакаты в руках демонстрантов.
Впервые в ходе протестов наряду с палестинскими флагами наблюдалось много ливанских. Ряд участников акции складировали лозунги в поддержку палестинского движения ХАМАС и ливанской организации "Хезболлах". В частности, на акции можно было видеть портреты убитого недавно израильскими военными главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. Также демонстранты скандировали лозунги в память о лидере движения "Хезболла" Хасане Нассрале.
При этом ХАМАС и военное крыло "Хезболлах" были признаны в ЕС террористическими организациями.
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12 октября, 22:22
Несмотря на многочисленные акции и призывы, ЕС не смог принять каких-либо значимых действий для остановки эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за глубоких разногласий внутри союза. Активисты, в частности, критикуют ЕС за отсутствие каких-либо серьезных санкций против Израиля, а также продолжающиеся поставки вооружений.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал ввести санкции против членов израильского правительства, а также обсудить приостановку действия соглашения об ассоциации, однако никакого результата добиться не удалось.
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