В Брюсселе демонстранты потребовали положить конец безнаказанности Израиля
Протестующие в Брюсселе потребовали прекратить массовые убийства в Газе
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя в воскресенье, чтобы потребовать прекращения поставок оружия в Израиль и пересмотра отношений с этой страной в ЕС на фоне роста числа жертв среди гражданского населения и разрушений в секторе Газа и Ливане, передает корреспондент РИА Новости.
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"Более 40 тысяч человек вышли на манифестацию с требованием прекратить массовые убийства в Газе и положить конец безнаказанности Израиля", - заявила Палестино-бельгийская ассоциация, выступившая одним из организаторов акции.
Это одна из самых масштабных манифестаций протеста за последнее время в Брюсселе, где располагаются основные институты ЕС. Акция была согласована властями и проходила под охраной полиции. Всего об участии в манифестации объявили порядка 60 организаций. Из-за большого числа участников власти решили даже сократить маршрут шествия. При этом брюссельская полиция сообщила, что в акции приняли участие 32 тысячи человек.
"Прекратите финансирование Израиля! Отмените соглашение об ассоциации с ЕC!" - гласят плакаты в руках демонстрантов.
Впервые в ходе протестов наряду с палестинскими флагами наблюдалось много ливанских. Ряд участников акции складировали лозунги в поддержку палестинского движения ХАМАС и ливанской организации "Хезболлах". В частности, на акции можно было видеть портреты убитого недавно израильскими военными главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. Также демонстранты скандировали лозунги в память о лидере движения "Хезболла" Хасане Нассрале.
При этом ХАМАС и военное крыло "Хезболлах" были признаны в ЕС террористическими организациями.
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Несмотря на многочисленные акции и призывы, ЕС не смог принять каких-либо значимых действий для остановки эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за глубоких разногласий внутри союза. Активисты, в частности, критикуют ЕС за отсутствие каких-либо серьезных санкций против Израиля, а также продолжающиеся поставки вооружений.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал ввести санкции против членов израильского правительства, а также обсудить приостановку действия соглашения об ассоциации, однако никакого результата добиться не удалось.