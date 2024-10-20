https://ria.ru/20241020/briks-1978965602.html

Женам глав стран БРИКС в Казани покажут мастер-класс по выпечке

Женам глав стран БРИКС в Казани покажут мастер-класс по выпечке - РИА Новости, 20.10.2024

Женам глав стран БРИКС в Казани покажут мастер-класс по выпечке

Женам прибывших в Казань на саммит БРИКС глав иностранных государств покажут мастер-класс по приготовлению татарской выпечки, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:59

2024-10-20T10:59

2024-10-20T10:59

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Женам прибывших в Казань на саммит БРИКС глав иностранных государств покажут мастер-класс по приготовлению татарской выпечки, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций – участие в мероприятии подтвердили 33 государства, в том числе 24 – на уровне первых лиц. По словам Абдрахманова, иностранные делегации планируют посетить в том числе "Туган авылым" – ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню. Здесь также находятся музей национальной татарской кухни "Гульчачак" и ремесленный центр "Мельница", где планируют развлекать гостей."У нас в комплексе есть и ремесленники, народные промыслы, есть мастер-классы… В "Гульчачак" даже делегация до 40 человек одновременно сможет самостоятельно приготовить нашу татарскую губадию (многослойный пирог - ред.)… Если какая-нибудь жена президента или высокопоставленные гости захотят научиться готовить нашу татарскую кухню, то мы это организуем", - сказал Абдрахманов. Мастер-классы будут проводить бабушки, которые с детства знают татарскую кухню, добавил он. Кроме того, комплекс в дни саммита готов работать допоздна, чтобы все гости смогли его посетить. Вход перекроют только в тех помещениях, где будут находиться иностранные делегации.

https://ria.ru/20241019/putin-1978913196.html

https://ria.ru/20241015/briks-1978219657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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