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Четыре сотрудника МЧС пострадали после атаки БПЛА в Нижегородской области
Четыре сотрудника МЧС пострадали после атаки БПЛА в Нижегородской области - РИА Новости, 20.10.2024
Четыре сотрудника МЧС пострадали после атаки БПЛА в Нижегородской области
Украинские беспилотники атаковали промзону в Дзержинске в Нижегородской области, пострадали четверо пожарных, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:29
2024-10-20T07:29
2024-10-20T09:07
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали промзону в Дзержинске в Нижегородской области, пострадали четверо пожарных, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.По словам главы региона, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку. При этом четыре сотрудника пожарной части, находящейся на территории промышленного предприятия, получили легкие осколочные ранения."Им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой", — уточнил Никитин.На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 110 украинских дронов над территорией России, из которых восемь — в Нижегородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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происшествия, глеб никитин, нижегородская область, россия
Происшествия, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия
Четыре сотрудника МЧС пострадали после атаки БПЛА в Нижегородской области
В Нижегородской области пострадали четыре сотрудника МЧС после атаки БПЛА