https://ria.ru/20241020/bogomaz-1978934172.html

Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших нет

Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших нет - РИА Новости, 20.10.2024

Еще один БПЛА уничтожен в Брянской области, пострадавших нет

Еще один украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T00:51

2024-10-20T00:51

2024-10-20T00:51

специальная военная операция на украине

происшествия

космос - риа наука

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Вечером в субботу Богомаз уже сообщал о сбитом БПЛА в регионе, пострадавших и разрушений не было. "Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html

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происшествия, космос - риа наука, брянская область, россия, александр богомаз