https://ria.ru/20241020/biznes-1978940099.html

Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"

Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" - РИА Новости, 20.10.2024

Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"

Бизнес в России начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", в связи с этим в третьем квартале междугородние перевозки товаров до... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T03:35

2024-10-20T03:35

2024-10-20T06:14

экономика

россия

авито

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бизнес в России начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", в связи с этим в третьем квартале междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличились почти на треть ко второму кварталу, рассказали РИА Новости в "Авито"."По данным "Авито Услуг", в III квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года. При этом популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%. Эксперты объясняют эту тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", — отметили в компании. Также, по данным "Авито", в третьем квартале текущего года наблюдается рост спроса на перегон автомобилей между городами на 37% и на ввоз транспортных средств из-за рубежа на 20% по отношению ко второму кварталу. В международном сообщении в июле-сентябре россияне стали больше заказывать перевозки негабаритных грузов. Такие доставки выросли на 63% по сравнению со вторым кварталом этого года."Транспортные услуги по перевозке негабаритных грузов между городами стали популярнее на четверть (+24%) за аналогичный период. На растущую динамику спроса повлияли увеличение объема рынка онлайн-торговли и повышенный спрос со стороны промышленного производства", — пояснили в "Авито".

https://realty.ria.ru/20241010/predprinimateli-1977334826.html

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экономика, россия, авито