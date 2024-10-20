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Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" - РИА Новости, 20.10.2024
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03:35 20.10.2024 (обновлено: 06:14 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/biznes-1978940099.html
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" - РИА Новости, 20.10.2024
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"
Бизнес в России начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", в связи с этим в третьем квартале междугородние перевозки товаров до... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T03:35
2024-10-20T06:14
экономика
россия
авито
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бизнес в России начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", в связи с этим в третьем квартале междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличились почти на треть ко второму кварталу, рассказали РИА Новости в "Авито"."По данным "Авито Услуг", в III квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года. При этом популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%. Эксперты объясняют эту тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", — отметили в компании. Также, по данным "Авито", в третьем квартале текущего года наблюдается рост спроса на перегон автомобилей между городами на 37% и на ввоз транспортных средств из-за рубежа на 20% по отношению ко второму кварталу. В международном сообщении в июле-сентябре россияне стали больше заказывать перевозки негабаритных грузов. Такие доставки выросли на 63% по сравнению со вторым кварталом этого года."Транспортные услуги по перевозке негабаритных грузов между городами стали популярнее на четверть (+24%) за аналогичный период. На растущую динамику спроса повлияли увеличение объема рынка онлайн-торговли и повышенный спрос со стороны промышленного производства", — пояснили в "Авито".
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экономика, россия, авито
Экономика, Россия, Авито
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"

Российский бизнес начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеклама в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" в Москве во время акции "Черная пятница"
Реклама в торгово-развлекательном центре Афимолл Сити в Москве во время акции Черная пятница - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Реклама в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" в Москве во время акции "Черная пятница". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бизнес в России начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", в связи с этим в третьем квартале междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличились почти на треть ко второму кварталу, рассказали РИА Новости в "Авито".
"По данным "Авито Услуг", в III квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года. При этом популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%. Эксперты объясняют эту тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", — отметили в компании.
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Также, по данным "Авито", в третьем квартале текущего года наблюдается рост спроса на перегон автомобилей между городами на 37% и на ввоз транспортных средств из-за рубежа на 20% по отношению ко второму кварталу.
В международном сообщении в июле-сентябре россияне стали больше заказывать перевозки негабаритных грузов. Такие доставки выросли на 63% по сравнению со вторым кварталом этого года.
"Транспортные услуги по перевозке негабаритных грузов между городами стали популярнее на четверть (+24%) за аналогичный период. На растущую динамику спроса повлияли увеличение объема рынка онлайн-торговли и повышенный спрос со стороны промышленного производства", — пояснили в "Авито".
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