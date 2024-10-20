https://ria.ru/20241020/biznes-1978940099.html
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" - РИА Новости, 20.10.2024
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"
Бизнес в России начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", в связи с этим в третьем квартале междугородние перевозки товаров до... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T03:35
2024-10-20T03:35
2024-10-20T06:14
экономика
россия
авито
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911189722_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_645c26b2306c82bdbcc36833a52372d2.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бизнес в России начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", в связи с этим в третьем квартале междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличились почти на треть ко второму кварталу, рассказали РИА Новости в "Авито"."По данным "Авито Услуг", в III квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года. При этом популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%. Эксперты объясняют эту тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", — отметили в компании. Также, по данным "Авито", в третьем квартале текущего года наблюдается рост спроса на перегон автомобилей между городами на 37% и на ввоз транспортных средств из-за рубежа на 20% по отношению ко второму кварталу. В международном сообщении в июле-сентябре россияне стали больше заказывать перевозки негабаритных грузов. Такие доставки выросли на 63% по сравнению со вторым кварталом этого года."Транспортные услуги по перевозке негабаритных грузов между городами стали популярнее на четверть (+24%) за аналогичный период. На растущую динамику спроса повлияли увеличение объема рынка онлайн-торговли и повышенный спрос со стороны промышленного производства", — пояснили в "Авито".
https://realty.ria.ru/20241010/predprinimateli-1977334826.html
https://ria.ru/20241016/amnistiya--1978383764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911189722_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_5b963a1d758c4fe10384bf691af714e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, авито
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"
Российский бизнес начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бизнес в России начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", в связи с этим в третьем квартале междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличились почти на треть ко второму кварталу, рассказали РИА Новости в "Авито".
"По данным "Авито Услуг", в III квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года. При этом популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%. Эксперты объясняют эту тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", — отметили в компании.
Также, по данным "Авито", в третьем квартале текущего года наблюдается рост спроса на перегон автомобилей между городами на 37% и на ввоз транспортных средств из-за рубежа на 20% по отношению ко второму кварталу.
В международном сообщении в июле-сентябре россияне стали больше заказывать перевозки негабаритных грузов. Такие доставки выросли на 63% по сравнению со вторым кварталом этого года.
"Транспортные услуги по перевозке негабаритных грузов между городами стали популярнее на четверть (+24%) за аналогичный период. На растущую динамику спроса повлияли увеличение объема рынка онлайн-торговли и повышенный спрос со стороны промышленного производства", — пояснили в "Авито".