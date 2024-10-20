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Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута - РИА Новости, 20.10.2024
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22:57 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/beyrut-1979035421.html
Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута - РИА Новости, 20.10.2024
Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:57
2024-10-20T22:57
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Под ударами оказался квартал Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в воскресенье заявила, что планирует атаковать экономические объекты движения "Хезболлах" в Бейруте и других районах Ливана и призывает жителей держаться подальше от мест, используемых для финансирования движения.
https://ria.ru/20241020/udar-1978954169.html
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в мире, бейрут, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута

ВВС Израиля нанесли три удара по южному пригороду Бейрута

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Под ударами оказался квартал Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в воскресенье заявила, что планирует атаковать экономические объекты движения "Хезболлах" в Бейруте и других районах Ливана и призывает жителей держаться подальше от мест, используемых для финансирования движения.
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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В миреБейрутЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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