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Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута - РИА Новости, 20.10.2024

Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:57

2024-10-20T22:57

2024-10-20T22:57

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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Под ударами оказался квартал Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в воскресенье заявила, что планирует атаковать экономические объекты движения "Хезболлах" в Бейруте и других районах Ливана и призывает жителей держаться подальше от мест, используемых для финансирования движения.

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в мире, бейрут, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024