https://ria.ru/20241020/bespilotniki-1979024775.html
Над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
Над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:41
2024-10-20T20:41
2024-10-20T20:45
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцатого октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Минобороны: силы ПВО сбили два украинских дрона над территорией Курской области