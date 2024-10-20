https://ria.ru/20241020/bespilotnik-1978981205.html
В Курской области сбили украинский беспилотник
В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.10.2024
В Курской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:56
2024-10-20T13:56
2024-10-20T13:56
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцатого октября около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241019/muzhchina-1978897391.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области сбили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области