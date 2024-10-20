https://ria.ru/20241020/bespilotnik-1978981205.html

В Курской области сбили украинский беспилотник

В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.10.2024

В Курской области сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:56

2024-10-20T13:56

2024-10-20T13:56

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцатого октября около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241019/muzhchina-1978897391.html

курская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

курская область, безопасность