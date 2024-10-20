СМИ: Байден и Обама унизили Харрис
NYP: Байден в приватной беседе заявил Обаме, что он сильнее Харрис
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в диалоге с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой заявил, что он сильнее вице-президента Камалы Харрис, с чем его собеседник согласился, утверждает американский таблоид New York Post.
Приватная беседа между действующим и 44-м президентом США состоялась на церемонии прощания с вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель, которая прошла в минувшую среду в Вашингтоне. Суть разговора расшифровал профессиональный чтец по губам Джереми Фримен.
"Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что "она" (Камала Харрис. – Прим. ред) "не такая сильная, как я" — и Обама согласился, что это правда… добавив: "у нас есть время", — следует из расшифровки диалога.
Фримен охарактеризовал беседу Байдена и Обамы как "весьма благоприятную" — вопреки распространяемым в Сети слухам о конфронтации нынешнего и бывшего президентов США на видео (из-за того, что Обама в один момент покачал головой)
Источник, близкий к Обаме, не стал отрицать NYP корректность перевода, в то время как двое экс-чиновников Белого дома, работающих над поддержкой кандидатуры Харрис, остались ошеломлены из-за стенограммы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Фримен охарактеризовал беседу Байдена и Обамы как "весьма благоприятную" — вопреки распространяемым в Сети слухам о конфронтации нынешнего и бывшего президентов США на видео (из-за того, что Обама в один момент покачал головой)
Источник, близкий к Обаме, не стал отрицать NYP корректность перевода, в то время как двое экс-чиновников Белого дома, работающих над поддержкой кандидатуры Харрис, остались ошеломлены из-за стенограммы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.