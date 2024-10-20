https://ria.ru/20241020/bayden-1978945761.html

СМИ: Байден и Обама унизили Харрис

СМИ: Байден и Обама унизили Харрис - РИА Новости, 20.10.2024

СМИ: Байден и Обама унизили Харрис

Президент США Джо Байден в диалоге с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой заявил, что он сильнее вице-президента Камалы Харрис, с чем его собеседник... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:56

2024-10-20T06:56

2024-10-20T08:34

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в диалоге с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой заявил, что он сильнее вице-президента Камалы Харрис, с чем его собеседник согласился, утверждает американский таблоид New York Post.Приватная беседа между действующим и 44-м президентом США состоялась на церемонии прощания с вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель, которая прошла в минувшую среду в Вашингтоне. Суть разговора расшифровал профессиональный чтец по губам Джереми Фримен."Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что "она" (Камала Харрис. – Прим. ред) "не такая сильная, как я" — и Обама согласился, что это правда… добавив: "у нас есть время", — следует из расшифровки диалога.Фримен охарактеризовал беседу Байдена и Обамы как "весьма благоприятную" — вопреки распространяемым в Сети слухам о конфронтации нынешнего и бывшего президентов США на видео (из-за того, что Обама в один момент покачал головой)Источник, близкий к Обаме, не стал отрицать NYP корректность перевода, в то время как двое экс-чиновников Белого дома, работающих над поддержкой кандидатуры Харрис, остались ошеломлены из-за стенограммы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html

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сша, вашингтон (штат), барак обама, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире