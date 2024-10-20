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СМИ: Байден и Обама унизили Харрис - РИА Новости, 20.10.2024
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06:56 20.10.2024 (обновлено: 08:34 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/bayden-1978945761.html
СМИ: Байден и Обама унизили Харрис
СМИ: Байден и Обама унизили Харрис - РИА Новости, 20.10.2024
СМИ: Байден и Обама унизили Харрис
Президент США Джо Байден в диалоге с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой заявил, что он сильнее вице-президента Камалы Харрис, с чем его собеседник... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T06:56
2024-10-20T08:34
сша
вашингтон (штат)
барак обама
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в диалоге с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой заявил, что он сильнее вице-президента Камалы Харрис, с чем его собеседник согласился, утверждает американский таблоид New York Post.Приватная беседа между действующим и 44-м президентом США состоялась на церемонии прощания с вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель, которая прошла в минувшую среду в Вашингтоне. Суть разговора расшифровал профессиональный чтец по губам Джереми Фримен."Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что "она" (Камала Харрис. – Прим. ред) "не такая сильная, как я" — и Обама согласился, что это правда… добавив: "у нас есть время", — следует из расшифровки диалога.Фримен охарактеризовал беседу Байдена и Обамы как "весьма благоприятную" — вопреки распространяемым в Сети слухам о конфронтации нынешнего и бывшего президентов США на видео (из-за того, что Обама в один момент покачал головой)Источник, близкий к Обаме, не стал отрицать NYP корректность перевода, в то время как двое экс-чиновников Белого дома, работающих над поддержкой кандидатуры Харрис, остались ошеломлены из-за стенограммы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html
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сша, вашингтон (штат), барак обама, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Барак Обама, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: Байден и Обама унизили Харрис

NYP: Байден в приватной беседе заявил Обаме, что он сильнее Харрис

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в диалоге с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой заявил, что он сильнее вице-президента Камалы Харрис, с чем его собеседник согласился, утверждает американский таблоид New York Post.
Приватная беседа между действующим и 44-м президентом США состоялась на церемонии прощания с вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель, которая прошла в минувшую среду в Вашингтоне. Суть разговора расшифровал профессиональный чтец по губам Джереми Фримен.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Убирайся отсюда": Трамп "выгнал" Камалу Харрис
04:52
"Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что "она" (Камала Харрис. – Прим. ред) "не такая сильная, как я" — и Обама согласился, что это правда… добавив: "у нас есть время", — следует из расшифровки диалога.

Фримен охарактеризовал беседу Байдена и Обамы как "весьма благоприятную" — вопреки распространяемым в Сети слухам о конфронтации нынешнего и бывшего президентов США на видео (из-за того, что Обама в один момент покачал головой)

Источник, близкий к Обаме, не стал отрицать NYP корректность перевода, в то время как двое экс-чиновников Белого дома, работающих над поддержкой кандидатуры Харрис, остались ошеломлены из-за стенограммы.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Трамп назвал Харрис угрозой демократии
03:02
 
СШАВашингтон (штат)Барак ОбамаКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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